Amy Roloff se remarie 6 ans après avoir divorcé de Matt

Little People, la star de Big World Amy Roloff et Chris Marek se sont mariés samedi à Roloff Farms à Hillsboro, Oregon. Les deux se sont fiancés en septembre 2019 et prévoyaient de se marier l’année dernière, mais ils ont reporté leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus. Roloff était auparavant mariée à sa co-star de TLC, Matt Roloff, pendant près de 30 ans jusqu’à ce que leur divorce soit finalisé en 2016.

Roloff, 56 ans, et Marek, 55 ans, ont échangé leurs vœux devant 146 invités, rapporte PEOPLE, qui a également publié des photos de l’événement. La mariée portait une robe de la collection Sincerity de Justin Alexander, tandis que Mark portait un costume noir. Michael Williams a officié le mariage. Roloff a marché dans l’allée vers une chanson spéciale écrite par le meilleur homme de Marek, Rick Hines. Le Macey Gard Band s’est produit à la réception en plein air.

“Le jour de notre mariage est un jour spécial, mais notre mariage est une vie ensemble”, a déclaré Roloff à PEOPLE. “J’aurai le reste de ma vie avec Chris et ça me fait sourire.” Elle a poursuivi en notant qu’il était difficile de planifier un “mariage traditionnel” avec Marek, car leurs goûts personnels se heurtaient parfois. “Mais en fin de compte, il s’agit de nous deux – Chris et moi. Il s’agit de combiner nos deux vies en une seule et de la partager avec notre famille et nos amis”, a-t-elle déclaré.

