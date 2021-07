Amy Roloff, star de “Little People, Big World”, déborde d’amour pour Chris Marek dans la publication avant le mariage

La famille Roloff a de nombreuses raisons de célébrer ces derniers temps, y compris un mariage. La star de Little People, Big World, Amy Roloff, épousera son fiancé Chris Marek dans moins d’un mois. Elle a donc partagé une publication Instagram remplie d’amour vendredi pour commencer son compte à rebours. Les deux se fréquentent depuis 2016, la même année où Roloff a finalisé son divorce avec Matt Roloff et s’est fiancé en septembre 2019. Ils prévoyaient de se marier en 2020, mais le mariage a été reporté à cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

“Le GRAND jour est presque là”, a écrit Roloff, 56 ans, sur Instagram, à côté d’une photo avec Marek. “28 jours, j’épouserai mon amour, mon ami, mon partenaire. Celui avec qui je commencerai et terminerai ma journée. Tenir la main, embrasser et serrer dans mes bras. Celui avec qui je peux prendre un café, parler et ces conversations qui sont faciles et difficiles, faire des promenades et voyager avec, partager la foi, les espoirs et les rêves avec, et vivre la vie ensemble. En 28 jours, j’ai la chance de pouvoir dire oui. ” À la fin, elle a ajouté: “Je t’aime Chris Marek.” La star de TLC a inclus plusieurs hashtags, dont “remerciant” et “plein d’amour”.

Au cours de l’épisode Little People, Big World du 27 juillet, Roloff et Marek ont ​​ajouté un nouveau membre de la famille. Ils ont réuni leur premier animal de compagnie, un poisson de compagnie nommé King Henry V. “Cela semble si important”, a déclaré Roloff dans la scène les montrant rapporter le poisson à la maison. Lors d’un épisode précédent de cette saison, Roloff a confirmé que le couple dirait ses vœux à Roloff Farms, bien que cela puisse être gênant car Matt y vit toujours. Le couple a regardé d’autres lieux, mais la ferme semblait être le meilleur endroit pour le faire pendant la pandémie. “COVID est entré en jeu parce que je pense que beaucoup de gens ont changé ou annulé et déplacé tout ce qui se passait de 2020 à 2021, donc d’autres endroits se sont en quelque sorte érodés, et le plan B est devenu le plan A”, a déclaré Roloff.

Roloff aura également bientôt de nouveaux petits-enfants. En l’espace de quelques semaines, ses fils Jacob Roloff et Jeremy Roloff ont annoncé que leurs femmes étaient toutes les deux enceintes. Jacob et Isabel Roloff attendent leur premier enfant, un petit garçon, en décembre. Jeremy et Audrey Roloff attendent leur troisième enfant. Plus tôt cette semaine, Audrey a déclaré à ses abonnés Instagram que le couple ne voulait pas connaître le sexe de leur enfant avant la naissance du bébé. Audrey et Jeremy sont également les parents de leur fille Ember Jean et de leur fils Bode. Le fils de Roloff, Zach Roloff, et sa femme Tori Roloff ont également deux enfants, leur fille Lilah Ray et leur fils Jackson Kyle.