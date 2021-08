Amy Roloff, star de “Little People, Big World”, explique pourquoi son ex-mari Matt n’a pas été invité à se marier

Amy Roloff et Chris Marek se marient peut-être à Roloff Farms, mais la star de Little People, Big World n’a pas invité son ex-mari Matt Roloff au mariage. Dans la finale de la saison à venir de la longue série TLC, Amy a expliqué qu’elle souhaitait que le mariage soit le moins stressé possible et qu’elle sentait qu’inviter Matt n’aiderait pas. L’année dernière, Amy a suggéré à Matt et sa petite amie, Caryn Chandler, de venir au mariage s’ils le voulaient, mais elle pensait qu’ils ne seraient pas intéressés.

“Chris et moi avons débattu de l’opportunité d’inviter Matt et Caryn au mariage, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Je pense que cela cause moins de drame et je pense que c’est mieux pour tout le monde”, a expliqué Amy, 56 ans, dans un extrait de la finale publiée par GENS. L’aperçu comprenait également un confessionnal avec Marek avec Matt à ses côtés. Il pensait que c’était un “donné” qu’ils inviteraient Matt et Chandler au mariage, mais ils ont décidé de ne pas le faire. “Mais ensuite, j’ai vu où cela pouvait être gênant pour certaines personnes qui allaient être au mariage et surtout peut-être pour Amy”, a expliqué Marek.

Cette logique convenait bien à Matt, 59 ans. “Nous avons eu une conversation et il a dit:” Allez-vous être offensé si nous ne vous invitons pas au mariage? [I said,] “Absolument pas, enlevons-le de la table, simplifions les choses”, se souvient Matt. Bien que Matt ne soit pas au mariage, il a dit en plaisantant qu’il serait à la lune de miel pendant que Marek riait.

Ailleurs dans la finale, Marek a expliqué que le mariage à Roloff Farms rendait la planification plus facile. “Avoir le mariage à la ferme, cela me facilite un peu le grand jour parce que je serai en terrain connu – un terrain très familier”, a déclaré Marek aux caméras avec Matt assis à côté de lui. « Tu sais, et qui sait, peut-être que nous trouverons de bonnes idées pour toi et Caryn pour l’année suivante.

Amy et Marek, 55 ans, ont annoncé leurs fiançailles en septembre 2019. Ils espéraient se marier en 2020, mais ils ont reporté le mariage en raison de la pandémie de coronavirus. Dans une interview d’avril 2020 avec Us Weekly, le couple a déclaré qu’il inviterait Matt et Chandler, 52 ans, s’ils voulaient venir. “Ils sont les bienvenus s’ils souhaitent venir”, a déclaré Marek au magazine à l’époque. « Nous ne voulons pas que quiconque vienne à notre mariage par obligation. Le mariage est censé concerner les bons amis et la famille proche. J’aime Matt ; Je m’entends bien avec lui – et Caryn. Mais nous ne sommes pas des amis qui traînent. Nous ne faisons pas les choses ensemble.

Le mariage du couple est prévu plus tard ce mois-ci. “Le GRAND jour est presque arrivé. 28 jours, j’épouserai mon amour, mon ami, mon partenaire”, a écrit Amy dans une publication Instagram du 30 juillet. “Celui avec qui je vais commencer et terminer ma journée. Tenir la main, embrasser et câliner. Celui avec qui je peux prendre un café, parler et avoir ces conversations faciles et difficiles, faire des promenades et voyager avec, partager la foi , des espoirs et des rêves avec et vivre ensemble.”

Matt et Amy ont été mariés pendant près de 30 ans avant de finaliser leur divorce en 2016. Ils sont les parents de leurs fils Jeremy, 31 ans, Zach, 31 ans, Jacob, 24 ans, et de leur fille Molly, 27 ans. La finale de la saison LPBW est diffusée sur TLC mardi à 21 heures. ET.