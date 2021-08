Amy Roloff, star de “Little People, Big World”, fait la fête avec ses copines avant son mariage avec Chris Marek

Amy Roloff a tout fait pour son week-end entre filles avant son mariage avec son petit ami Chris Marek. Roloff a posté une photo de groupe sur Instagram cette semaine se montrant avec 10 amis – 8 femmes et 2 chiens – ensemble au bord d’une rivière pittoresque. Elle les a remerciés d’avoir passé un bon moment en son honneur.

“Il y a quelques semaines, j’ai passé un moment fabuleux avec mes petites amies”, a écrit Roloff. “Quand les copines veulent se réunir pour passer du temps avec vous, ne peut pas laisser passer ça. Surtout quand l’une des raisons est de célébrer mon prochain mariage (dans 2 semaines). Je connais beaucoup de ces merveilleux bons amis depuis nos enfants étaient jeunes. J’adore les bouquets et je suis tellement chanceux de les avoir eux et leur amitié dans ma vie. Nous avons passé un bon moment sur la rivière. Merci Christy [for] l’hébergement dans votre maison flottante et tout le monde [for] traîner. Les filles veulent juste s’amuser. Le meilleur. Deux semaines je me marie. Waouh !”

Roloff a tenu les fans au courant des aspects les plus excitants de ses préparatifs de mariage et a taquiné de grandes révélations au cours du processus. Dans un récent article de Story, elle a déclaré que sa bague de fiançailles est “chez les bijoutiers” en ce moment, et qu’elle “a hâte de voir à quoi elle ressemblera comme alliance”.

Ce mariage est long à venir, comme Marek l’a proposé pour la première fois à Roloff en 2019. Ils ont annoncé leurs fiançailles en septembre de la même année, et maintenant ils doivent prononcer leurs vœux le samedi 28 août 2021. Ils auront leur mariage. sur Roloff Farms, qui appartient toujours à l’ex-mari d’Amy pour Little People, la co-star de Big World, Matt Roloff.

Matt Roloff et sa petite amie Caryn Chandler n’assisteront pas au mariage d’Amy et Marek. Dans un récent épisode de Little People, Big World, Marek a déclaré: “Au départ, lorsque Matt nous a offert la ferme, je pensais que c’était juste pour nous de l’inviter, lui et Caryn, à nous rejoindre, s’ils le souhaitent, vous savez, aucune obligation. Mais ensuite j’ai vu où cela pouvait être gênant pour certaines personnes qui allaient être au mariage et surtout peut-être pour Amy. “

« Nous avons eu une conversation et il a dit : « Est-ce que vous allez être offensé si nous ne vous invitons pas au mariage ? » [I said,] “Absolument pas, enlevons-le de la table, simplifions les choses”, a ajouté Matt dans son propre confessionnal. Aussi déchirant que cela puisse être, cet arrangement semble au moins civil et amical pour les fans. On ne sait pas quand le mariage d’Amy aura lieu. représenté sur Little People, Big World.