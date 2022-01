Lire du contenu vidéo

Péril!

Amy Schneider est sur une lancée … elle vient de devenir le 4ème joueur de « Jeopardy! » histoire de récolter plus de 1 million de dollars en jeu hors tournoi, et elle est toujours dans le jeu !!!

Amy, la première candidate transgenre à se qualifier pour le Tournoi des champions de l’émission, a remporté son 28e match dans l’émission diffusée vendredi soir, portant ses gains au nord de 1 million de dollars… pour être précis, 1 019 001 $.

Elle était ravie et a déclaré: « C’est incroyable, c’est étrange. Ce n’est pas une somme d’argent dont j’aurais jamais pensé qu’elle serait associée à mon nom. »

Amy a maintenant remporté plus de butin que n’importe quelle autre concurrente, et elle est désormais la détentrice du record du plus grand nombre de victoires consécutives d’une concurrente.

Elle rejoint 3 autres personnes qui ont franchi la barre du million de dollars — Ken Jennings, qui a empoché 2 520 700 $, James Holzhauer, qui a marqué 2 462 216 $, et Matt Amodio, qui a gagné 1 518 601 $.

Amy a eu des moments difficiles récemment, après s’être fait cambrioler il y a quelques jours. Elle a dit : » Salut à tous ! Alors, tout d’abord : je vais bien, mais j’ai été cambriolé hier, j’ai perdu ma carte d’identité, mes cartes de crédit et mon téléphone. Je n’ai pas pu vraiment dormir la nuit dernière et je me suis traîné partout jour à essayer de tout remplacer. »

On ne sait pas si le/les voleurs savaient qu’elle était en danger ! série de victoires.

Elle est également tombée malade après le vol. Mais, les choses s’améliorent clairement.

Amy est de retour dans l’émission lundi. Bonne chance!!!