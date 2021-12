Amy Schumer a eu des charges dans ses joues dissoutes

Amy Schumer abandonne ses produits de comblement.

Dimanche, la comédienne de 40 ans a partagé sur Instagram qu’elle avait eu des charges au visage mais qu’elle avait fini par les faire dissoudre.

« J’ai essayé d’obtenir des produits de remplissage », a-t-elle légendé un selfie franc du bureau du dermatologue. « Il s’avère que j’étais déjà rassasié. »

« Dieu merci, vous pouvez les dissoudre, je ressemblais à #malificent merci @drjlodnp », a-t-elle ajouté, marquant le dermatologue Dr Jodi LoGerfo.

LoGerfo a également partagé le selfie de Schumer, expliquant que la star est venue la voir après avoir obtenu un produit de comblement dermique – ce qu’elle a écrit « peut être un moyen merveilleux de remplacer le volume perdu et d’améliorer le visage » – ailleurs.

Elle a qualifié le placement de la charge d’« extrêmement important », ajoutant : « nous avons décidé que l’endroit où la charge était placée n’était pas idéal, nous l’avons donc dissous. La dissolution du mastic est un traitement très simple et rapide. J’ai injecté de la hyaluronidase (une enzyme qui décompose l’acide hyaluronique) pour le dissoudre.

Les adeptes célèbres de Schumer ont répondu à son message, avec Isla Fisher écrivant: «Vous êtes si belle! Aucune charge nécessaire », tandis que la star de Bachelor Nation Ashley Iaconetti a commenté : « Hahaha aime ça et s’est dissoute plusieurs fois !

Amy Schumer a parlé de ses expériences avec les procédures cosmétiques. . pour la date limite

Lorsqu’un fan a commenté en demandant à Schumer pourquoi elle avait essayé des charges, la star a répondu que c’était « quelque chose à propos de cette année » qui avait déclenché la procédure.

« A 40 ans, toutes mes chirurgies, je veux me sentir au mieux de moi-même », a-t-elle écrit. «J’ai eu une lipo et j’ai eu une excellente expérience en le faisant. J’étais vraiment [judgmental] sur les gens qui font leur travail. Maintenant, je me dis, fais tout ce que tu peux pour t’aimer exactement comme tu es, mais une fois que tu auras 40 ans et que tu auras la section AC, fais tout ce que tu peux faire pour que tu te sentes mieux !

En septembre, Schumer a subi une intervention chirurgicale pour retirer son utérus et son appendice en raison d’une endométriose. Elle a également été franche dans le passé sur la façon dont l’endométriose a affecté sa fertilité. En août 2020, elle a déclaré qu’elle avait décidé qu’elle ne pourrait « plus jamais être enceinte » après sa première grossesse avec son fils Gene, maintenant âgé de 2 ans.