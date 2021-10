Amy Schumer, Chris Rock et plus rejoignent Kim Kardashian sur SNL

Voilà un groupe de prétendants étoilés !

Lors de ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live, Kim Kardashian a joué la star dans un sketch parodiant The Bachelorette. La plupart des concurrents ont été joués par des guest stars surprises : Chris Rock, Baccalauréat Nation Tyler cameron, une ancienne de Gossip Girl et la star de The Boys Chase Crawford, star de la NBA et Kendall Jennerest ex Blake griffon, star de Grey’s Anatomy Jesse William et Jean Cena. Ils ont rejoint l’acteur SNL Kyle Mooney.

À « Chris R. », Kim a dit: « Merci de m’avoir fait regarder vos neuf émissions spéciales HBO et la nouvelle sur Netflix pendant que vous vous asseyiez à côté de moi et que vous prononciez tous les mots. »

« On pourrait regarder [Dave] Chappelle la prochaine fois », a-t-il déclaré.

Kim, qui était mariée à un ancien joueur de la NBA Kris Humphries pendant 72 jours en 2013, a également déclaré à « Blake G ». que même si son « comportement au barbecue luau était inexcusable », il est « également une star de la NBA à six reprises » et cela « l’intrigue ».