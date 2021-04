Amy Schumer espère toujours avoir un autre bébé malgré l’arrêt de la FIV ⋆ .

Instagram

En s’asseyant avec Ashley Graham sur ‘The Ellen DeGeneres Show’, la star de ‘Trainwreck’ parle également de la meilleure expérience de maternité qu’elle a eue avec son premier enfant, Gene.

Comédienne Amy Schumer espère toujours donner à son fils un frère ou une sœur, même si elle a abandonné ses rêves de retomber enceinte via la fécondation in vitro (FIV).

Le “Accident ferroviaire»Le premier enfant de la star, Gene, aura deux ans le mois prochain (mai 2021), et bien qu’Amy cherche désespérément à ajouter à sa progéniture avec son mari Chris Fischer, ils explorent toujours leurs options.

On lui a demandé si elle voulait un autre enfant lors d’une apparition sur “Le spectacle Ellen DeGeneres»Le vendredi 23 avril, l’actrice a déclaré à l’hôte invité Ashley Graham, «Oh mon Dieu, je l’espère. Nous essayons de le comprendre. Je veux dire, tu sais, c’est comme, il n’y a rien de mieux. Oui. Et toi?”

“J’y travaille actuellement”, a répondu Ashley, en plaisantant, “comme en ce moment où je travaille actuellement dessus.”

Le mannequin partage son fils Isaac, âgé de 15 mois, avec son mari, Justin Ervin.

Amy a admis plus tard que la maternité était la meilleure expérience, d’autant plus que Gene est maintenant plus bavard.

«Tout le monde le dit, mais ça devient de plus en plus amusant. Chaque jour est plus amusant », a-t-elle jailli. «Nous pouvons communiquer maintenant, et il dit simplement oui à tout, ce qui est amusant de jouer avec, vous savez?»

Les commentaires d’Amy sur l’agrandissement de sa famille viennent après qu’elle a révélé qu’elle avait abandonné sa deuxième série de traitement par FIV parce que cela avait eu un tel impact sur son corps.

«Nous avons fait la FIV et la FIV a été vraiment difficile pour moi», a-t-elle déclaré l’été dernier (2020). «Je ne pense pas que je pourrais jamais refaire une FIV. J’ai décidé que je ne pouvais plus jamais être enceinte.

Amy, qui a admis que le couple avait pensé à la maternité de substitution, a eu une grossesse difficile en portant Gene – elle a lutté contre des nausées matinales extrêmes après avoir reçu un diagnostic d’hyperemesis gravidarum, alors qu’elle souffrait également de dépression post-partum après la naissance de son fils.

