Amy Schumer et John Krasinski ont un grand échange sur son examen A Quiet Place Part II

Euh oh, le chat est sorti du sac. Cela ne présage rien de bon pour A Quiet Place Part III. Non, oubliez ça, John Krasinski a juste gardé la blague qu’Amy Schumer a commencé à durer un peu plus longtemps; c’est agréable de le voir être un bon sportif. Comme avec A Quiet Place, Krasinski s’est assis dans le fauteuil du réalisateur pour A Quiet Place Part II et a travaillé sur le scénario, mais cette fois-ci, il n’a pas eu autant de temps à l’écran. C’est parce que son personnage, Lee Abbot, est décédé dans le premier film, limitant sa présence dans la suite à la séquence de flashback d’ouverture.