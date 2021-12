Amy Schumer renverse la procédure cosmétique sur son visage : « J’avais l’air d’un méchant »

Amy Schumer a révélé qu’elle avait récemment inversé une procédure cosmétique sur son visage, en plaisantant: « Je ressemblais à Malificent. » Prenant sur Instagram, la comédienne a partagé un selfie, montrant de la crème sur ses joues tout en faisant clignoter un signe de paix avec sa main. « J’ai essayé d’obtenir des charges. Il s’avère que j’étais déjà rassasié. Dieu merci, vous pouvez les dissoudre. Je ressemblais à [Malificent] », a-t-elle plaisanté, puis remerciant son médecin d’avoir aidé à corriger la procédure.

De nombreux fans, amis et followers de Schumer ont depuis consulté les commentaires sur le pour montrer leur soutien et offrir leurs propres réflexions. « Tu es si belle ! Pas besoin de charges », a écrit l’actrice Isla Fisher. « Donnez-nous des mises à jour ! J’ai essayé les remplisseurs— et j’ai l’impression que mon visage a des abdos ! Je pense à me dissoudre aussi ! » a ajouté l’actrice Darlene Demorizi. « Intéressant – qui savait qu’il pouvait être dissous ! » s’est exclamé un utilisateur. « Et, tout le monde a raison, vous n’avez pas besoin de remplissage et personne d’autre n’en a besoin non plus. À chacun le sien bien sûr ! Je souhaite juste que les femmes ne ressentent pas autant de pression. Merci d’avoir partagé votre message et je souhaite à d’autres comme- les célébrités intéressées le feraient aussi ! »

Schumer n’est pas étranger aux problèmes de santé et médicaux. Schumer et son mari Chris Fischer ont accueilli un petit garçon en mai 2019, bien que sa grossesse n’ait pas été des plus faciles. En novembre 2018, elle a reçu un diagnostic d’hyperemesis gravidarum, « une affection caractérisée par des nausées sévères, des vomissements, une perte de poids » et d’autres symptômes « Les cas bénins sont traités avec des changements alimentaires, du repos et des antiacides. Les cas plus graves nécessitent souvent un séjour au l’hôpital afin que la mère puisse recevoir du liquide et de la nourriture par une ligne intraveineuse (IV) », lit-on dans une description de la maladie de l’American Pregnancy Association.

Schumer a appris son pronostic juste avant un spectacle de stand-up au Texas, qu’elle a finalement dû annuler en raison de son hospitalisation. « Texas, je suis profondément désolé. J’attendais vraiment ces spectacles avec impatience. Je dois reprogrammer », a écrit Schumer dans un post Instagram annonçant l’annulation de ses spectacles. « Je suis à l’hôpital. Je vais bien. Le bébé va bien, mais tous ceux qui disent que le 2e trimestre est meilleur ne racontent pas toute l’histoire. J’ai été encore plus malade ce trimestre. »

« J’ai une hyperémèse et ça souffle. Très chanceuse d’être enceinte mais ce sont des taureaux— », a-t-elle ajouté. « J’envoie tant d’amour aux médecins et aux infirmières qui prennent grand soin de moi et de Tati ! Ils sont super cool ! Et au Texas, je suis vraiment vraiment désolé et je serai là-bas dès que j’irai mieux. »