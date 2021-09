Amy Schumer révèle que son utérus et son appendice ont été retirés pendant la chirurgie de l’endométriose

Amy Schumer a toujours été extrêmement franche avec ses fans au sujet de sa santé, et dans son dernier post Instagram, la comédienne a révélé que son utérus et son appendice avaient été retirés pendant l’opération pour traiter son endométriose. Elle a posté une photo et une vidéo avec la légende “Si vous avez des règles vraiment douloureuses, vous pouvez avoir de l’endométriose.” Sur la photo, on voit Schumer vêtue d’une blouse d’hôpital et dans la vidéo, elle explique ce qu’elle vient de subir.

Le mari de Schumer, Chris Fischer, a filmé la vidéo et la star de Trainwreck a expliqué comment s’était déroulée son opération. “C’est donc le matin après mon opération pour l’endométriose et mon utérus est sorti”, a expliqué Schumer. “Le médecin a trouvé 30 points d’endométriose qu’il a enlevés. Il a enlevé mon appendice parce que l’endométriose l’avait attaqué. Il y avait beaucoup de sang dans mon utérus et j’ai mal et j’ai des douleurs comme des gaz.”

L’endométriose est une maladie de la reproduction dans laquelle des tissus anormaux se développent à l’extérieur de l’utérus et peut être extrêmement douloureuse pour les personnes qui en souffrent. Il est malheureusement assez fréquent, affectant près de 1 femme sur 10 au cours de leurs années de procréation. Bien qu’une hystérectomie ne soit pas la seule option de traitement, l’endométriose revient généralement après l’ablation du seul tissu affecté.

Schumer a donné naissance à son fils, Gene, en 2019, et elle a subi une FIV dans l’espoir de tomber enceinte une deuxième fois, et elle a partagé son voyage avec ses abonnés sur Instagram en janvier 2020. Le comédien a partagé une photo de son ventre meurtri comme à la suite de ses traitements de FIV, écrivant qu’elle avait commencé le voyage une semaine auparavant. “Je suis une semaine en FIV et je me sens vraiment épuisé et émotif”, a commencé Schumer avant de demander conseil à ses abonnés. “Si quelqu’un est passé par là et si vous avez des conseils ou si cela ne vous dérange pas de partager votre expérience avec moi, faites-le. Mon numéro est dans ma biographie. Nous congelons mes ovules et cherchons quoi faire pour donner à Gene un frère ou une sœur.”

Cependant, elle a révélé en août 2020 que le tribut qu’il prenait sur son corps était trop grand. “Nous avons fait de la FIV, et la FIV était vraiment difficile pour moi”, a-t-elle expliqué sur NBC Sunday Today avec Willie Geist en août 2020. “Je ne pense pas que je pourrais jamais refaire la FIV. Et j’ai donc décidé que je ne pouvais pas être jamais enceinte. Nous avons pensé à une mère porteuse, mais je pense que nous allons attendre pour le moment. “