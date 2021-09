Amy Timlin : “Je suis prête à tout ce que Mary Romero apportera”

Amy Timlin (4-0-1, 0 KO) cherchera ce soir, à 21 ans, son premier grand titre en tant que professionnel, à être championne d’Europe comme étape préalable aux titres mondiaux. Ce sera le rival des espagnols Marie Romero, qui nous a également parlé ces dernières heures.

Timlin a reçu ESPABOX et elle nous raconte qu’elle a débuté dans différentes disciplines et ses débuts en tant que fan : « J’ai commencé dans les sports de contact comme le kickboxing ou le muay thai, et j’ai opté pour la boxe. Je n’ai pas eu une longue carrière amateur, seulement dix combats, mais j’ai joué les Coupes du monde en Inde et j’avais un très haut niveau dans ces combats, aussi chez mes rivaux ».

À propos de la raison pour laquelle il est devenu professionnel alors qu’il n’avait que dix-neuf ans, Timlin répond que “En gros, j’ai toujours eu un style plus axé sur la boxe professionnelle, allant de l’avant et cherchant plus le coup dur que de marquer, nous avons donc pensé qu’il valait mieux franchir le pas le plus tôt possible.”

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Timlin a eu quatre combats professionnels en quelques mois, la pandémie a frappé et elle a disputé le titre du Commonwealth contre un boxeur également invaincu. C’était une cravate qui rappelle ainsi : « Ce n’est pas moi qui suis monté sur le ring ce soir-là, même si je ne veux pas m’excuser, car l’adversaire était aussi très bon. Mais je n’étais pas à 100%, et j’ai beaucoup appris de ce combat et maintenant je suis un autre boxeur bien meilleur et mieux préparé ».

Après ce nul, il y a près d’un an, il est arrivé à Barcelone ce samedi en tant que candidat officiel au Championnat d’Europe des super coqs détenu par l’Espagnole Mary Romero : «Nous avons reçu un e-mail nous disant qu’ils m’avaient nommé candidat officiel à ce titre, mais cela s’est allongé car nous sommes toujours hors de la pandémie. Il y a quelques mois, ils nous ont donné une date pour ce 11 septembre et très heureux “.

A propos de sa préparation, “Vous rencontrez toujours des états d’esprit différents dans les préparatifs, également dans ce cas, cela a été long. Mais cette fois c’était différent, j’ai terminé le camp avec Kieran Farrell, mon entraîneur, et son partenaire Ricky Pow en Espagne, pour m’acclimater pendant deux semaines au pays, à la météo, aux horaires, etc. Et je me sens mieux que jamais pour ce fait, plus que prêt à prendre le titre “. Avec Farrell et Pow, il pose sur la photo d’en-tête.

A propos du combat que tu attends, crois que «Je suis préparé pour différents styles, pour tout ce que Mary Romero apporte. Les combats peuvent être différents, nous avons donc couvert tous les angles possibles aussi bien en défense qu’en attaque”.

L’Anglais est clairement favori face à Romero.

La victoire de Romarin est rémunéré à 4,33 € par euro misé, tandis que celui de Timlin à 1,22 € mais il existe aussi des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chance!

L’intégralité de la conférence peut être visionnée sur le lien suivant, à partir de la minute 58.