Amy Winehouse, chanteuse de jazz

À son apogée commerciale et créative entre 2003 et 2007, Amy Winehouse était sans aucun doute une artiste qui était courageusement avant-gardiste dans la façon dont elle mélangeait un éventail d’éléments musicaux différents pour créer son propre style et son propre son. Mais alors qu’elle semblait nouvelle, passionnante et moderne et ne ressemblait à personne d’autre, elle était aussi un retour aux grands chanteurs de jazz d’antan.

Si vous écoutez attentivement la musique de Winehouse et retirez les couches de brillance de la production moderne, vous la trouverez bouillonnante d’échos du passé ; et en particulier les échos de Dinah Washington, Sarah Vaughan, et Ella Fitzgerald, trois des plus grandes voix féminines du jazz.

Winehouse a assimilé le timbre fumé et le phrasé blues de Washington, le vibrato flutter de Vaughan et la capacité de Fitzgerald à improviser (ou « scat ») et a combiné ces caractéristiques avec des éléments tirés du hip-hop, de la soul et de la pop pour créer une identité musicale distinctive. Son originalité réside dans la façon dont elle a filtré ces influences à travers sa propre psyché et ses expériences de vie pour arriver à un mode d’expression de soi vraiment authentique.

Nous ne devrions pas être surpris par l’impact que Washington et al ont eu sur Amy Winehouse parce que le jazz était dans son sang. Sa famille, en particulier du côté de son père Mitch, était profondément passionnée par la musique et la jouait tout le temps. Sans surprise, leur enthousiasme a déteint sur la jeune Amy, qui dès son plus jeune âge s’est immergée dans les sons des big bands swing et des chanteurs de jazz américains.

Lorsqu’elle a sorti son premier album, Frank, en 2003, les influences jazz de Winehouse étaient pleinement exposées. Elle a canalisé son Ella Fitzgerald intérieure sur la section scat improvisée présentée dans « Know You Now », tandis que sur « October Song », elle a cité la mélodie du standard de jazz « Lullaby of Birdland », un air indélébile associé à Sarah Vaughan. (Vaughan a également reçu un nom dans les nouvelles paroles de Winehouse).

Mais en termes de ton, la chanteuse Amy Winehouse ressemblait le plus à Dinah Washington. Dans son livre Just Getting Started de 2016, le crooner vétéran Tony Bennett se souvient avoir été frappé par la similitude de Winehouse avec le chanteur né en Alabama lorsqu’ils ont enregistré le duo « Body & Soul » cinq ans plus tôt. « Quand je lui ai dit que sa voix me rappelait Dinah Washington, Amy a commencé à jaillir et à me dire à quel point elle avait été dévouée à Dinah », a-t-il écrit.

Mais ce que Winehouse a pris à Washington, elle l’a fait sien, comme elle l’a illustré à travers son remake sensuel sur Frank de « (There Is) No Greater Love » du chanteur américain, qu’elle a transformé en une conversation à trois entre sa voix, saxophone et flûte. Une preuve supplémentaire de la capacité de Winehouse à prendre un classique du jazz et à le redéfinir a été sublimement démontrée par sa ravissante reprise de « Moody’s Mood For Love » de James Moody, qui a été propulsé par un groove aux accents reggae.

Bien que ses influences jazz n’étaient pas aussi apparentes sur son deuxième album plus réussi, Back To Black en 2006, où son paysage sonore était teinté de R&B, Winehouse abordait toujours son matériel avec la sensibilité et l’état d’esprit d’une chanteuse de jazz, en particulier sur la ballade envoûtante, « L’amour est un jeu perdant. »

Comme les chanteuses de jazz américaines qu’elle cherchait à imiter, Amy Winehouse utilisait sa voix comme un instrument de musique ; mais c’était un véhicule souple d’expression de soi plutôt qu’un outil de précision finement calibré et possédait une âme sous-jacente qui lui insufflait une grande force émotionnelle.

Bien qu’elle ait quitté le monde trop tôt, Amy Winehouse a fait assez au cours de sa courte vie pour mériter une place au panthéon des grands chanteurs de jazz, aux côtés de certaines des chanteuses américaines qu’elle admirait tant. Certains pourraient ne pas être d’accord, bien sûr, mais si Bennett la considère comme « une grande artiste de jazz » (comme il l’a décrite dans Just Getting Started), alors peu de gens peuvent douter des références de Winehouse. En travaillant avec elle en studio, il a reconnu la capacité de Winehouse à prendre des risques dans ses performances et à improviser avec des rythmes et des phrases mélodiques comme le ferait un corniste de jazz.

Amy Winehouse fait l’objet d’une nouvelle exposition rétrospective au Design Museum de Londres. Amy : Beyond the Stage est ouvert maintenant.