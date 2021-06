Amy Winehouse Livestream Tribute offre NFT avec MusiCares

Un hommage à Amy Winehouse qui devrait être diffusé en direct le 23 juillet rassemblera des musiciens établis et émergents pour rendre hommage à l’artiste lauréate d’un Grammy à l’occasion du 10e anniversaire de son décès.

Intitulé Back To Amy, le concert de trois heures sera organisé à City Winery Nashville, le site d’une nouvelle exposition physique dédiée à Winehouse, et est une collaboration entre MusiCares, le partenaire philanthropique de la Recording Academy, et la Fondation Amy Winehouse. Le spectacle comprendra des performances de la salle de Nashville, des enregistrements du monde entier et des dépêches orales d’autres musiciens.

Les sept artistes émergents, qui rendront chacun hommage à Winehouse et partageront de nouveaux enregistrements qui soutiennent le bien-être mental positif, sont : Joshua Henry de Broadway, la chanteuse R&B basée à Londres Zola Courtney, l’artiste hip-hop indien Raja Kumari, St. Louis indie les rockers Hounds, le chanteur/compositeur Young Summer basé à Nashville, le chanteur/compositeur Cailin Russo basé à Los Angeles et le groupe house Back To Amy Sweet Lizzy Project, originaire de Cuba.

Les billets, qui sont gérés par la plate-forme de diffusion en direct Mandoline, sont de 29,99 $, dont 10 $ seront répartis entre les deux organisations pour soutenir les musiciens aux prises avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de toxicomanie. Le reste servira à couvrir les coûts de production et autres coûts associés au marketing pour sensibiliser au bien-être mental.

De plus, tous les produits de la vente de un NFT d’accompagnement—une photo rare de Winehouse prise par le photographe Charles Moriarty de l’artiste à l’âge de 19 ans à New York, animée dans un style bande dessinée par l’artiste visuel Mark Palkoski—sont destinées à MusiCares et à la Winehouse Foundation. Le NFT, le premier MusiCares auquel a participé, a été mis en vente il y a quelques semaines. Une seconde, également une photo Moriarty de Winehouse, devrait sortir le jour du spectacle.

Pour entrer en contact avec les fans de Winehouse du monde entier, le producteur exécutif Gabriel Gornell a demandé l’approbation non seulement de la fondation mais aussi du label de Winehouse Island Records pour accéder à son profil sur le site Web musical Bandsintown, qui reste actif avec les profils de 1,6 million de fans enregistrés. pour obtenir des mises à jour liées à Winehouse. «Sa base de fans est tellement passionnée; ils veulent toujours une connexion », dit-il.

Acheter ou diffuser Amy Winehouse à la BBC.