Amy Winehouse sera honorée dans la nouvelle exposition du musée du design

Amy Winehouse fera l’objet d’une nouvelle exposition rétrospective au Design Museum de Londres.

La chanteuse décédée est honorée de marquer le récent anniversaire du 10e anniversaire de sa mort en juillet 2011 à l’âge de 27 ans.

Amy : Beyond the Stage ouvrira ses portes au Design Museum le 26 novembre et vise à célébrer « une icône culturelle que le monde a perdue trop tôt ».

La collection « explorera le processus créatif, la musique puissante et le style inoubliable d’un musicien dont le travail a tracé une ligne unique entre des genres tels que le jazz et le R&B, en passant par des artistes tels que The Ronettes et Marc Ronson, des designers tels que D&G, Moschino et bien d’autres », selon un communiqué de presse.

La famille de Winehouse collabore avec les conservateurs de l’exposition, avec la chère amie et styliste de Winehouse, Naomi Parry, prête à conseiller le Design Museum “sur cette vitrine inédite de la façon dont [Winehouse] combiné musique et design pour créer son look, son style et sa voix.

“J’étais déterminé à faire une exposition sur Amy parce que j’avais vu de mes propres yeux comment elle est devenue une icône mondiale”, a déclaré Perry dans un communiqué. « Lorsque j’ai approché le musée pour réaliser cette ambition, ils ont immédiatement compris que regarder Amy à travers son héritage créatif créerait une expérience d’exposition inoubliable.

“Souvent, la représentation d’Amy se concentre sur les aspects négatifs de sa vie, tandis que cette exposition fera découvrir aux visiteurs tout ce qu’elle a accompli et soulignera l’incroyable empreinte qu’elle a laissée dans la vie de ses fans du monde entier.”

En juillet, l’un des collaborateurs créatifs les plus proches d’Amy Winehouse, Phil Griffin, a appelé à une réévaluation de sa vie et de son travail, alors qu’il dévoilait des images intimes et inédites de la star. L’exposition a ouvert le 26 juillet à Londres.

Griffin – le réalisateur de clips vidéo et photographe qui a été le conseiller créatif de Winehouse lors de l’album Back to Black – dit que 10 ans après la mort de la chanteuse, les gens devraient regarder au-delà de la tragédie et se concentrer sur ce qu’elle a accompli sous une pression massive et sans précédent.

