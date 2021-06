Amyris, Codex Beauty, Geltor sur le rôle croissant de la biotechnologie dans la beauté – WWD

Alors que les marques et les consommateurs recherchent l’innovation, la biotechnologie et la beauté s’entremêlent de plus en plus.

Pendant Beauty Inc @20, Alex Lorestani, PDG et cofondateur de Geltor ; John Melo, PDG d’Amyris, et Barbara Paldus, PDG et fondatrice de Codex Beauty ont parlé de l’impact de la biotechnologie sur la beauté avec Allison Collins, rédactrice en chef de WWD.

Pour Amyris, son squalane produit en laboratoire est devenu le pain et le beurre de l’entreprise. « Nous détenons environ 70 pour cent du marché mondial du squalane et nous élargissons le marché de 25 pour cent par an », a déclaré Melo. « Nos ventes augmentent d’environ 40 % par an et nous vendons du squalane à environ 3 000 marques de beauté dans le monde.

Geltor, pour sa part, produit du collagène identique au collagène humain, et lui aussi suit les hausses d’intérêt. “Les clients et les consommateurs commencent à comprendre ce que la biologie peut vraiment obtenir, cela devient de plus en plus un moteur d’opportunité”, a déclaré Lorestani.

Paldus, issue d’une formation professionnelle en biotechnologie, a fondé Codex Beauty après la naissance de son fils. « Je n’ai pas pu trouver de systèmes de conservation qui ne soient pas à base de combustibles fossiles », a-t-elle déclaré. « C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec des ingrédients biotechnologiques ; nous recherchions des ferments qui pourraient réellement agir comme un système de conservation.

La durabilité était également un thème majeur, car les alternatives développées en laboratoire peuvent causer moins de dommages à l’environnement que les autres méthodes d’approvisionnement. « Nous sauvegardons 3 millions de requins par an grâce au squalane que nous produisons par fermentation. La durabilité commence par cette idée qu’une fois que vous tuez le requin, vous n’allez plus produire de squalène à partir de ce requin. Nous produisons la nôtre à partir de la canne à sucre, qui est une récolte de cinq ans », a déclaré Melo.

Le cas était le même avec Geltor. “Nous avons demandé à un tiers d’effectuer une analyse du cycle de vie et nous avons pu montrer qu’il nécessitait 79% moins d’eau, 50% moins de gaz à effet de serre et 40% moins de terre pour fabriquer des protéines par fermentation”, a déclaré Lorestani.

« Le problème avec la biotechnologie aujourd’hui, c’est qu’elle peut tout apporter sur tout le spectre », a-t-il poursuivi. « Il existe un éventail de produits vraiment passionnant et nous voyons de plus en plus d’entités tierces émerger pour certifier différents types de produits. »

La proposition de valeur d’Amyris comporte deux volets : non seulement les ingrédients ont moins d’impact sur l’environnement, mais ils sont également moins chers, 30 % de moins que les sources alternatives, selon Melo. « Au fur et à mesure que nous en apprenons sur le consommateur et le but que nous avons pour lui, ils sont tous pour la durabilité. Donc, il doit fonctionner aussi bien, ou mieux, que la source alternative », a-t-il déclaré. « Le coût doit être au moins le même, voire meilleur. »

Au cours de la séance de questions-réponses, Paldus a déclaré que la communication autour de la biotechnologie nécessite beaucoup d’éducation des consommateurs. « La biotechnologie est en fait naturelle – les protéines et les cellules souches sont équivalentes à 100 % à celles extraites des plantes. La biotechnologie est en fait naturelle 2.0, car vous obtenez des ingrédients durables qui n’ont pas été exposés à la pollution », a-t-elle déclaré. “Ces ingrédients sont aussi souvent plus performants, car ils ne sont pas dilués.”

POUR EN SAVOIR PLUS SUR WWD.COM, VOIR :

Amyris s’associe avec I Am That Girl

Les 11 meilleures poudres de collagène pour une peau ferme et éclatante

Les 14 meilleurs sérums au collagène pour une fermeté accrue et une réduction des rides