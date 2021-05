AMZN Stock: Amazon est une “ chose sûre ” pour 2021 et au-delà

Nommez simplement un thème d’investissement soutenu par une grande idée. Il y a de fortes chances que de nombreuses actions associées à ce thème aient réussi à s’envoler vers les étoiles, pour retomber sur Terre de manière spectaculaire. C’est la nature de la bête avec de nombreux investissements, en particulier ceux liés aux tendances du marché chaud et aux récits de croissance sexy. Mais tous les jeux ne doivent pas nécessairement être aussi risqués pour être gratifiants. Par exemple, des noms éprouvés comme Amazon (NASDAQ:AMZN) et AMZN valent toujours le coup d’œil dans l’environnement hyper-haussier d’aujourd’hui.

Source: Frédéric Legrand – COMEO / Shutterstock.com

Bien sûr, la question de savoir si ce marché haussier perdurera est actuellement en question. (N’est-ce pas toujours?)

Aujourd’hui, de nombreuses valeurs technologiques subissent des pertes après que leurs sauts induits par la pandémie ont atteint leurs limites. Maintenant, le premier soupçon de «normal» a beaucoup remis en question les thèses d’investissement qui étaient omniprésentes en 2020. De plus, certains investisseurs veulent juste prendre des bénéfices – ou, ils ont peur de ce que l’avenir pourrait leur réserver.

L’inflation est préoccupante. Les allégations d’une bulle boursière technologique continuent de gagner du terrain. De plus, quelques autres bulles – qui, selon les alarmistes, sont vouées à éclater – semblent grossir. Même le chaos politique mondial est revenu à la une des journaux (même s’il ne nous a jamais quittés en 2020).

Cependant, de manière détournée, tout cela indique pourquoi l’action AMZN devrait toujours figurer sur votre liste de surveillance.

Pourquoi l’action AMZN reste pertinente aujourd’hui

Encore une fois, alors que les choses reviennent à une sorte de normal, elles restent également largement incertaines. Heureusement, à ce stade, le succès d’Amazon est essentiellement «certain», peu importe ce qui se passe dans le monde. En fait, la pandémie n’a réussi qu’à solidifier sa force.

En assurant sa position de leader tout au long d’un événement Black Swan, Amazon a justifié son association pré-Covid-19 comme un investissement «sans cervelle». Ce n’est en aucun cas le même monstre de croissance qu’il était au cours des cinq dernières années. Cependant, dans des moments étranges comme celui-ci, une «chose sûre» vaut souvent mieux qu’un pari.

L’action AMZN est une chose sûre depuis un certain temps maintenant. C’est parce que de nombreux moteurs de croissance exceptionnels l’ont propulsé plus haut. Bien que son potentiel de croissance diminuait avant Covid-19, la société reste un concurrent clé dans de nombreux domaines d’actualité. De plus, il existe encore quelques domaines prometteurs dans lesquels Amazon peut trouver une nouvelle croissance.

Rares sont les entreprises qui s’investissent dans plusieurs espaces le font bien, et encore moins deviennent des leaders dans plusieurs domaines. Cependant, au cours des cinq dernières années, Amazon est rapidement devenu un homme à tout faire, de la logistique à l’approvisionnement alimentaire, aux soins de santé, aux services cloud, au streaming vidéo, à l’intelligence artificielle (IA) et aux jeux. La liste est encore plus longue que cela – et je suis sûr qu’elle ne manquera pas de s’allonger encore plus d’années.

Avec ses tentacules dans presque toutes les facettes de notre vie quotidienne, cette entreprise commence à incarner les entreprises cauchemardesques qui imprègnent les récits populaires de science-fiction. Pour le meilleur ou pour le pire, il est essentiellement tenu de posséder le monde d’une manière ou d’une autre. En fait, vous pourriez affirmer que c’est déjà le cas, étant donné que son futur PDG Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde.

Si vous me demandez, posséder une partie du monde a beaucoup de sens à long terme. Et je ne suis pas seul dans cette affirmation.

Amazon est-il une “ chose sûre ” au-delà de 2021?

Un rapport récent d’UBS prévoit que nous entrons dans une période de reflation. UBS offre les conseils suivants aux investisseurs dans des phases comme celle-ci: «stratégiquement, les investisseurs devraient accorder moins d’attention au market timing et davantage à l’image à long terme. En période d’incertitude, les investisseurs devraient profiter de la volatilité pour pénétrer les marchés. »

Bien que le rapport continue d’identifier de nombreux autres espaces susceptibles d’en bénéficier (comme le pétrole et d’autres matières premières), l’accent mis sur le succès à long terme reflète mes réflexions sur l’action AMZN.

Nous sommes définitivement dans des temps incertains en ce moment. Nous ne savons pas ce que signifie réellement la «nouvelle normalité». Et, alors que «70% des investisseurs sont optimistes quant aux actions au cours des six prochains mois», de nombreux opposants pensent que nous nous dirigeons vers une catastrophe.

Indépendamment de ce que vous pensez, le cas à long terme a toujours été un point fort pour l’action AMZN.

Deux catalyseurs à long terme se démarquent

Voici un rappel rapide des raisons pour lesquelles cela reste vrai, même à ce jour. Astuce: il ne s’agit pas seulement de commerce électronique de nos jours:

Les efforts publicitaires numériques d’Amazon continuent à être prometteurs comme voie de croissance de la prochaine génération. Les analystes prévoient qu’Amazon battra Facebook (NASDAQ:FB) et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) ici à long terme. Cela faisait partie du cas haussier pour AMZN avant Covid-19 et il devrait continuer à croître à un rythme impressionnant. En fait, les analystes estiment que ses revenus publicitaires numériques augmenteront de 33% en 2021 et de 29% en 2022. Bien que cette croissance soit inférieure aux 39% constatés en 2019 et 41% l’an dernier, elle reste significative. Cela est d’autant plus vrai que l’entreprise affronte des leaders apparemment impossibles à renverser dans l’espace. La force de ce catalyseur est d’autant plus impressionnante que «[w]poule à la recherche d’un produit, environ la moitié des adultes américains commencent leur recherche avec Amazon. »

Ses efforts dans le domaine de la santé gagnent enfin du terrain. Par exemple, le programme de télésanté AMZN, Amazon Care, s’étend cet été à d’autres entreprises (ainsi qu’à tous les employés d’Amazon basés aux États-Unis et à leurs familles). Cela vise directement les gagnants de la pandémie comme Télédoc Santé (NYSE:TDOC), qui bénéficieront également grandement de la transition croissante vers les soins de santé à distance.

Ce ne sont pas non plus les deux seuls catalyseurs qui soutiennent le cas haussier de l’action AMZN. De nombreuses autres facettes de l’activité d’Amazon continuent d’être très prometteuses. Tous méritent un examen plus approfondi. Et la cerise sur le gâteau – aussi aigre que cela puisse paraître – est que la pandémie a été un catalyseur positif pour cette entreprise à bien des égards.

En d’autres termes, le potentiel d’Amazon à diriger plusieurs industries est plus fort que jamais. Cela en fait un achat sur toute baisse, ainsi qu’un investissement de choix en ces temps incertains.

The Bottom Line sur AMZN Stock

Parmi toutes les principales valeurs technologiques, les analystes de Wall Street font le plus confiance aux actions AMZN, avec une moyenne de 18% projetée à la hausse sur 12 mois. Cela surpasse les deux Pomme (NASDAQ:AAPL) et Facebook, qui sont à égalité pour la deuxième place avec 13% de hausse projetée.

Bien qu’un gain de 18% puisse ne pas sembler si chaud par rapport à votre favori Reddit stock, c’est toujours très impressionnant. C’est particulièrement vrai compte tenu de la taille gigantesque d’Amazon.

Certains investisseurs s’inquiètent plus largement des actions technologiques. Ils devraient être. Les évaluations pour beaucoup sont devenues incontrôlables au cours de la dernière année. Mais même ainsi, de nombreux analystes ne comptent pas Amazon parmi les valeurs technologiques prises dans la bulle. Au lieu de cela, ils s’attendent à ce que AMZN reste fort.

En fin de compte, tout se résume à ceci: si vous essayez de faire un choix équilibré dans ce marché et dans ce monde de plus en plus chancelants, l’action Amazon est un choix solide.

Robert Waldo est un éditeur Web pour InvestorPlace.com. À la date de publication, il n’occupait aucun poste (ni directement ni indirectement) dans aucun titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.