AMZN Stock: Amazon fait le meilleur cadeau de fin d’études pour 2021

Si je pouvais donner une chose à un nouveau diplômé d’université ce printemps, ce serait une part de Amazon (NASDAQ:AMZN) Stock.

Eh bien, une partie d’un de toute façon. Je ne suis pas fait d’argent. Les actions se négocient constamment à plus de 3 000 $ chacune depuis près d’un an. Mais les courtiers aiment Charles Schwab (NYSE:SCHW) vendent désormais des fractions d’actions, tout comme les sociétés privées Robin des Bois Est-ce que.

Ouvrez un compte pour eux s’ils n’en ont pas, achetez-leur une pièce et laissez-les décider quand en obtenir plus.

Pourquoi AMZN Stock?

Il y a de nombreuses raisons d’aimer le stock d’Amazon. Un gain en capital n’est que l’un d’entre eux.

Une raison plus importante pourrait être d’enseigner l’évolution des entreprises. Amazon obtient enfin un nouveau PDG en juillet: Andy Jassy. Cela signifie beaucoup de changements. L’ancienne équipe de Bezos part et Jassy doit construire la sienne.

Amazon fait face à une menace proche du cœur de Jassy. Amazon Web Services (AWS), qu’il gère depuis sa création, a perdu des parts de marché au profit de Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL). Avoir Jassy à la tête de toute l’entreprise pourrait signifier des mesures décisives contre la pourriture.

Une décision que Jassy pourrait faire serait de diviser Amazon, avant que la police antitrust n’essaie de lui imposer une telle action. AWS ne possède qu’un tiers du marché du cloud et n’a plus besoin des flux de trésorerie du magasin d’Amazon pour se développer. Les éditeurs de logiciels et les grandes entreprises pourraient peut-être aimer un fournisseur de cloud «pur jeu» qui n’est pas lié à ses concurrents. Jassy pourrait créer ça.

Un autre geste que Jassy pourrait faire est de partager les gains d’Amazon avec les actionnaires. La chose la plus simple à faire serait de scinder l’action, comme l’a fait Tim Cook quelques années après être devenu PDG de Pomme (NASDAQ:AAPL) il y a une décennie. Jassy pourrait également instituer un dividende et des rachats d’actions, comme l’a fait Cook. À son prix actuel, Amazon pourrait facilement diviser 20: 1 et se négocier toujours à environ 160 $ ​​par action. De tels mouvements sont stupides dans l’abstrait, mais il est utile d’apprendre comment des mouvements stupides peuvent rapporter de l’argent.

Face à l’avenir

Amazon ne semble énorme que parce qu’il propose la logistique informatique, la logistique physique, la vente au détail et les médias dans une seule entreprise géante.

Mais Amazon n’est pas le plus grand détaillant américain. Walmart (NYSE:WMT) est. Il y a encore beaucoup de concurrence dans la logistique de UPS (NYSE:UPS) et FedEx (NYSE:FDX). Netflix (NASDAQ:NFLX) fournit beaucoup plus de médias, même si c’est principalement via le cloud d’Amazon.

Amazon fait également face à d’énormes opportunités. Amazon lance un service de télémédecine cet été et livre déjà des médicaments via PillPack. Les analystes affirment que le nouveau service n’est que la première étape qu’il peut franchir pour révolutionner les soins de santé.

Ensuite, il y a la banque. Amazon a déjà une carte de crédit, parcourez JPMorgan Chase (NYSE:JPM). Il consent déjà des prêts aux commerçants et de nombreux membres Prime disent qu’ils feraient des dépôts avec lui.

Ensuite, il y a le streaming multimédia. Amazon est troisième ici, derrière non seulement Netflix, mais aussi YouTube de Google. Il est pressé par derrière par Disney (NYSE:DIS). Mais il est maintenant en pourparlers pour acheter MGM et sa cinémathèque géante. Jassy a recruté Jeff Blackburn, qui a quitté Amazon Studios il y a quelques mois à peine, pour gérer tous les actifs de divertissement d’Amazon. Ceux-ci incluent le réseau de diffusion en direct Twitch, Amazon Music et les ebooks Kindle.

The Bottom Line sur Amazon

Si vous voulez devenir un apprenant tout au long de l’évolution de l’entreprise, étudiez Amazon.

La meilleure façon de s’y engager est de posséder des actions AMZN.

Je possède des actions Amazon depuis 8 ans. J’ai acheté à environ 300 $. En cours de route, j’en ai vendu quelques-uns. C’était une erreur. Si vous achetez à votre diplômé juste une part d’actions et que vous les laissez en ajouter quand ils le peuvent, ils apprendront comment fonctionne la dynamique des grandes entreprises. Ils gagneront probablement beaucoup d’argent aussi.

