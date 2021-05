AMZN Stock: Amazon trouve un pied après une chute dramatique

Actions de Amazon (NASDAQ:AMZN) semblait avoir trouvé un semblant de soutien après une vente massive. L’action AMZN a chuté de plus de 10% ce mois-ci après avoir atteint de nouveaux sommets historiques à 3554 $ le 30 avril.

Source: Hadrian / Shutterstock.com

La faiblesse était en dépit du fait que la société a de nouveau dépassé les estimations du BPA et des revenus.

Certes, l’action a peut-être un peu trop rebondi pour commencer l’année et devait subir un repli. Cependant, la vente semble avoir finalement diminué.

Il est temps d’être acheteur d’Amazon pour toute faiblesse supplémentaire.

Stock AMZN et valorisation

Amazon a absolument écrasé les attentes de bénéfices au cours des quatre derniers trimestres. D’autres paramètres fondamentaux, tels que les revenus, les flux de trésorerie et le bénéfice d’exploitation, ont également dépassé le consensus. Pourtant, dans le même laps de temps, le stock AMZN a à peine bougé. Cette combinaison de bénéfices explosifs et d’un cours boursier stagnant signifie que les valorisations sont devenues beaucoup plus attrayantes.

On s’attend à ce qu’Amazon continue de croître à un rythme très sain. La société a guidé pour 2021 des revenus de 110 à 116 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2021. C’est bien au-dessus de l’estimation actuelle du consensus des analystes de seulement 108,7 milliards de dollars. Il représente également un solide taux de croissance de 24% à 30% d’une année sur l’autre. Il est important de se rappeler qu’Amazon a grandement bénéficié du verrouillage au domicile, rendant les comparaisons encore plus valables.

Amazon vient de terminer une offre de dette de 18,5 milliards de dollars en huit parties. La maturité la plus longue était de 40 ans et était évaluée à seulement 95 points de base par rapport aux Treasurys.

Bien qu’Amazon n’ait pas eu besoin d’emprunter de l’argent, cela a du sens étant donné le différentiel comparatif entre leurs marges d’exploitation et leurs coûts d’emprunt. De plus, il devrait servir à financer les 5 milliards de dollars de rachats d’actions annoncés. La possibilité d’emprunter à des taux aussi bas pendant une période aussi longue est certainement de bon augure pour les bénéfices futurs.

Prise en charge technique du stock AMZN

Amazon commence à se raffermir après avoir atteint des lectures profondément survendues. Le RSI à neuf jours approche les 30 mais a augmenté. La MACD s’approche des niveaux les plus bas de l’année écoulée. L’action AMZN se négocie à un rabais important par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours. Les trois dernières fois où ces indicateurs se sont alignés de la même manière ont marqué un bas niveau significatif du stock Amazon.

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Il y a un soutien horizontal majeur dans la zone de 3 100 $. Il est intéressant de noter que les trois derniers jours, les actions AMZN se sont échangées à la zone de 3 130 $ intrajournalier avant de rebondir et de monter. Ce type d’action des prix, en particulier près d’un support majeur, est souvent un signe que les acheteurs commencent à intervenir. C’est un signal encore plus puissant étant donné la férocité de la vente précédente.

L’achat pur et simple d’actions AMZN nécessite une marge considérable. L’achat de seulement 100 actions aux prix actuels nécessiterait plus de 150 000 $, et cela serait entièrement réalisé avec une marge. Ainsi, plutôt que d’utiliser l’action, le marché des options offre un moyen beaucoup plus abordable de prendre une position acheteur sur AMZN.

Le marché des options fournit également une méthode pour être payé maintenant pour être un acheteur à des niveaux encore plus bas et selon un risque défini. Ainsi, pour se positionner pour être un acheteur d’actions AMZN sur une nouvelle baisse, un spread de vente haussier a un sens probabiliste.

Comment échanger Amazon

Vendez AMZN juin 3010 $ / 3000 $ d’écart de vente pour un crédit net de 2 $

Le gain maximum sur le commerce est de 200 $ par spread. Le risque maximum est de 800 $ par spread. Le rendement du risque est de 25%. Le prix d’exercice court de 3 010 $ est bien en dessous du support majeur à 3 100 $ et fournit un coussin de baisse de 151,47 points au cours de clôture de 3161,47 $ de l’action AMZN.

Les bénéfices sont attendus pour la prochaine fois à la fin de juillet, de sorte que l’écart ne comporte aucun risque lié aux bénéfices. J’utiliserais une cassure significative du niveau de support de 3100 $ comme niveau d’arrêt pour le commerce.

À la date de publication, Tim Biggam détenait des positions LONG option papillon dans AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Toute personne intéressée à en savoir plus sur les stratégies basées sur les options ou pour une newsletter hebdomadaire sur les options et la volatilité peut visiter le site Web de la Newsletter Options et Volatilité.