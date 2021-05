AMZN Stock: Cliquez pour acheter des actions d’Amazon aujourd’hui

Amazon (NASDAQ:AMZN) a fourni des biens et services essentiels tout au long de la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que des retours conséquents pour les investisseurs. Mais l’action AMZN est-elle toujours un achat?

Examinons ce qui façonne l’action AMZN d’aujourd’hui, à la fois sur et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque basée sur ces résultats.

Qu’il s’agisse de livraisons à domicile des produits de première nécessité et d’achats plus frivoles, de services cloud ou de divertissement en continu, Amazon a été une aubaine l’année dernière pendant la pandémie de Covid-19.

Le stock AMZN fonctionne

Et pour ceux qui s’inspirent également du légendaire gestionnaire de fonds Fidelity Peter Lynch, investir dans ce que vous savez a porté ses fruits. Les actions ont augmenté d’environ 100% depuis que le marché baissier de la pandémie de mars dernier a brièvement balayé Wall Street.

Pour être juste, la performance de l’action AMZN est principalement comparable à ce qui s’est avéré une aubaine pour le marché boursier au sens large. Gains dans le S&P 500 et Nasdaq sont suffisamment similaires pour que les comptables gouvernementaux et non gouvernementaux ne se chamaillent pas.

Pourtant, Amazon a réussi à produire de la valeur ajoutée pour les actionnaires au milieu de menaces antitrust inquiétantes. Droite? Il a.

L’action AMZN n’est bien sûr pas la seule dans la ligne de mire des régulateurs. Pomme (NASDAQ:AAPL). Facebook (NASDAQ:FB). Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Les plus grandes entreprises technologiques du marché sont toutes confrontées à des défis similaires. Pourtant spécifique à AMZN et à ne pas négliger, la candidate de la Federal Trade Commission, Lina Khan, a publié un article fondateur, «Amazon’s Antitrust Paradox» dans le Yale Law Journal en 2017.

En fin de compte, il ne faut pas grand-chose pour penser qu’Amazon pourrait avoir plus de cible sur son dos que ses pairs si Mme Khan est confirmée. Et toujours le stock AMZN persiste.

Succès continu

L’action AMZN s’est également comportée admirablement face aux projets de l’administration Biden de lever la taxe sur les plus-values ​​de près de 50%. Encore une fois, ce n’est pas tout à fait le seul sur ce front. Mais avec des actions en hausse de 1500% environ au cours de la dernière décennie, c’est certainement suffisant pour donner aux investisseurs une raison de faire une pause. Et pourtant, les actions d’Amazon ont suivi le rythme au cours de la dernière année.

Et ce ne sont pas les seuls poids qu’AMZN navigue et, jusqu’à présent, avec succès.

Comme on l’a laissé entendre, il y a le défi de la vie après la pandémie. Alors que les États-Unis se préparent à une réouverture unifiée le mois prochain, il est raisonnable de penser qu’il y aura moins de clics pour acheter et regarder sur Amazon depuis le confort de son canapé à l’avenir.

Enfin, il y a Jeff Bezos. Plus tôt cette année, l’homme derrière la forteresse diversifiée d’AMZN a annoncé qu’il démissionnait de son poste de PDG. Pour dire le moins, c’est la fin de ce qui a été une ère perturbatrice. Merci et d’une autre manière, je vous déteste Amazon. N’ayez pas peur et détestez l’action AMZN.

Graphique hebdomadaire des prix de l’action AMZN

En plus de la capacité de l’action AMZN à résister «en grande partie» aux menaces d’aujourd’hui, les autres bonnes nouvelles sont des défis comme ceux d’Amazon sont ou peuvent être dans les deux sens. Parfois, ces problèmes disparaissent tout simplement. Et d’autres fois, ils ne fonctionnent pas comme annoncé.

D’une part, beaucoup considèrent la rupture des activités de cloud, de vente au détail et de streaming d’Amazon comme plus précieuse pour les actionnaires, la somme des parties valant plus que le stock AMZN actuel.

Et la vie après Covid? Ne nous leurrons pas. Les habitudes de consommation ne meurent pas facilement. Et cliquer et regarder en déplacement depuis votre application mobile garantit qu’aucun canapé n’est nécessaire.

Que diriez-vous des régulateurs qui cherchent à se faire un nom? Êtes-vous prêt à adopter une approche attentiste et à débrancher le stock AMZN? C’est le gouvernement américain après tout. Et cela vaut pour les plans de Biden, bien intentionnés ou non.

Que faire

Techniquement parlant, j’aurais aimé que les nouvelles soient aussi bonnes pour les acheteurs récents de l’action AMZN qui n’a pas réussi à sortir d’un schéma à double fond de haut niveau. Mais investir dans des actions technologiques de toutes formes et tailles s’est avéré difficile pour ce type de commerce mis en place au cours des deux dernières semaines. C’est comme ça.

Plus important encore, aujourd’hui, demain et dans le futur – ne négligez pas la capacité d’Amazon à reprendre ses amorces. Et comme il est probable pour les investisseurs, l’achat de ces remises sur actions AMZN plus rares dans le cadre d’une position de collier couvert est susceptible de continuer à constituer une richesse démesurée à long terme pour le portefeuille.

