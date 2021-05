AMZN Stock: tous les paris sont ouverts, qu’Amazon reste stable à partir d’ici

Covid-19 a peut-être contribué à la croissance du commerce électronique en 2020 et 2021, mais Amazon (NASDAQ:AMZN) le stock peut être à court de carburant ces derniers temps. Grâce à la manne pandémique de la société, les actions d’AMZN ont plus que doublé par rapport à leur creux de «crash de coronavirus» en mars 2020. Mais depuis septembre, les prix ont zigzagué entre environ 3000 $ et 3500 $ par action.

Cette tendance du stock d’Amazon se poursuivra-t-elle jusqu’au reste de 2021? Si les marchés surmontent les inquiétudes récentes concernant l’inflation, cela peut être possible. Même avec sa croissance ralentissant après Covid, l’action AMZN a une chance de rester stable pendant qu’elle se développe dans sa valorisation.

Mais il est difficile de dire comment les actions d’Amazon se comporteront si les marchés craignent toujours l’inflation et ses effets, y compris d’éventuelles hausses de taux d’intérêt. D’une part, les investisseurs pourraient considérer l’action AMZN comme un jeu défensif par rapport à des noms plus de haut vol qui ont atteint des valorisations insoutenables.

D’un autre côté, ce n’est pas comme si cette action arborait elle-même une valorisation à prix réduit. Trader à un prix avantageux par rapport à ses pairs FAANG (Facebook (NASDAQ:FB), Apple (NASDAQ:AAPL), Netflix (NASDAQ:NFLX) Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)), on peut se demander si l’action AMZN est immunisée contre une correction. Alors, quel est le plat à emporter ici? Il peut être plus stable que la plupart des «stocks d’articles». Mais, compte tenu de son multiple actuel et du fait qu’il ne s’agit pas d’un véritable «titre défensif», ne considérez pas l’action AMZN comme un refuge possible.

Pourquoi l’action AMZN n’a pas beaucoup bougé depuis l’automne dernier

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’intérêt pour le stock d’Amazon a pris une pause au cours des six derniers mois. Après avoir connu une formidable accélération grâce à ses vents favorables pandémiques, le titre s’est échangé latéralement depuis l’automne. Alors, qu’est-ce qui a poussé cela à se produire?

Cette tendance est motivée par les craintes que la croissance à succès de l’action AMZN en 2020 ralentisse considérablement en 2021. Et sur la base des projections du côté de la vente, ce sera le cas. Les analystes prévoient une croissance des ventes de 27% en 2021 et de 18,6% en 2022. Il n’y a certainement pas de quoi éternuer, mais ces projections pâlissent au regard des chiffres de croissance du chiffre d’affaires affichés en 2020 (environ 37%).

En bref, les investisseurs n’avaient pas tort de devenir réticents à proposer une action AMZN plus élevée une fois qu’elle dépassait le niveau de prix de 3 000 $ par action. Ils ont peut-être été disposés à faire une offre sur les actions qui croissent plus rapidement. Mais l’action AMZN et sa croissance décélérée? Pas tellement. Cela a été décevant pour ceux qui ont acheté des actions Amazon il y a six mois et n’ont vu que des gains de 1,7% depuis lors.

Une performance aussi tiède pourrait se poursuivre. Compte tenu de sa valorisation toujours premium, une correction pourrait même faire reculer Amazon.

Comment les actions se comporteront-elles si les actions de croissance continuent de se contracter?

À l’heure actuelle, nous assistons peut-être au début d’une correction complète du marché en réponse aux inquiétudes liées à l’inflation – en particulier dans les valeurs de croissance qui ont vu leurs entreprises prospérer et leurs valorisations boursières augmenter pendant l’épidémie.

Vous pouvez attribuer la solide performance des valeurs technologiques à leurs vents favorables de pandémie respectifs. Mais la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale a également joué un grand rôle à cet égard. Avec des taux d’intérêt proches de zéro, il était parfaitement logique pour les investisseurs de faire grimper toutes les actions, et pas seulement les actions de croissance, à des valorisations comparables au pic de la «bulle Dotcom».

La marée montante de la baisse des taux d’intérêt a soulevé tous les bateaux, mais les actions de croissance liées à la technologie ont le plus bénéficié. Même après que le secteur ait connu un premier recul fin février, de nombreux hauts voleurs continuent d’afficher des évaluations insoutenables. Par exemple, pensez aux ratios cours / bénéfices (P / E) à trois chiffres de noms comme DocuSign (NASDAQ:DOCU), qui, au moment d’écrire ces lignes, a un rapport P / E avant de 149,25x.

Quant à Amazon? Ce n’est en aucun cas un stock bon marché. Le rapport P / E avant d’Amazon, 54,05x, est à pas de géant au-dessus de ce que d’autres géants de la technologie, comme Apple et Microsoft (NASDAQ:MSFT) commande actuellement. Cela laisse beaucoup de place à la contraction des valorisations si les marchés continuent de se corriger. Dans cet esprit, je ne compterais pas sur le fait que l’action AMZN soit à l’abri d’une vente globale de technologies.

On peut débattre de la question de savoir si Amazon continuera à rester stable

En tant qu’entreprise, Amazon peut être insubmersible. Il domine l’espace du commerce électronique, avec plus de la moitié des dépenses de vente au détail en ligne aux États-Unis sur sa plate-forme. Sans oublier que c’est un nom de premier plan dans le cloud computing et les espaces de distribution de contenu.

L’activité sous-jacente d’Amazon peut rester solide et connaîtra probablement une croissance à deux chiffres en 2021 et 2022. Mais même si l’action AMZN est restée stable depuis septembre, il est difficile de dire si cela continuera si nous voyons une correction. Soyez donc prudent lorsque vous considérez Amazon comme un havre de paix.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.