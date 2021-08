An Inde – Australie CECA : Est-ce le moment propice ?

L’Australie a annoncé des investissements substantiels dans la cybersécurité dans le pays et l’Inde dispose d’un important pool de ressources technologiques qui complète les exigences australiennes.

Par Anil Wadhwa

Fortes de la décision d’élever leurs liens vers un partenariat stratégique global en 2020, l’Inde et l’Australie s’efforcent résolument de renforcer leurs liens commerciaux et d’investissement et de faire passer leurs relations économiques à un niveau supérieur. Dans ce contexte, la visite de l’ancien Premier ministre australien Tony Abbot en Inde du 2 au 6 août en tant qu’envoyé spécial pour le commerce du Premier ministre Morrison revêt une importance particulière. Actuellement, l’Australie est considérée par l’Inde comme un partenaire clé, tant sur le plan géopolitique qu’économique. Aujourd’hui, plus de 400 entreprises australiennes font des affaires en Inde. L’Inde et l’Australie ont des vues similaires sur les institutions multilatérales, la primauté du droit et un Indo-Pacifique libre et ouvert. Avant la pandémie, il y avait près de 100 000 étudiants indiens en Australie, et la diaspora indienne a franchi le cap des 700 000. Le tourisme a explosé ces dernières années entre les deux pays jusqu’à ce que la pandémie nous frappe tous. La stratégie économique de l’Inde jusqu’en 2035 a été lancée par l’Australie en novembre 2018 et un rapport sur la stratégie économique de l’Australie réciproque a été publié en novembre 2020 par le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Textiles, Shri Piyush Goyal. L’Australie est un partenaire stratégique idéal pour l’Inde dans sa quête d’une croissance économique transformatrice et inclusive. L’initiative “Make in India”, lancée en 2014, et la mission Atman Nirbhar de l’Inde lancée après COVID en 2020 couvrent des secteurs dans lesquels l’Inde est ouverte à l’investissement et à la collaboration. Il s’agit notamment de l’exploitation minière, des soins de santé et des produits pharmaceutiques, de l’informatique, des infrastructures, de la défense, de l’espace, du tourisme, de l’agriculture et de la transformation des aliments et des technologies de stockage des céréales, ainsi que la modernisation des produits laitiers. L’Inde se concentre désormais clairement sur les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que l’électronique, les parcs agroalimentaires, les centres textiles pour l’habillement, les chaussures, les meubles, les ustensiles de cuisine et d’autres industries légères pour créer des emplois pour les masses, dans lesquels les entreprises australiennes sont des partenaires potentiels. Les MPME, les secteurs agricole, bancaire et financier en Inde ont connu des réformes de grande envergure après Covid. La réglementation minière a été assouplie pour attirer les investissements étrangers. L’Australie a une grande opportunité ici – elle possède des réserves de 21 des 49 minéraux identifiés comme essentiels pour la future stratégie de l’Inde, en particulier le programme de mobilité électronique.

L’Australie a annoncé des investissements substantiels dans la cybersécurité dans le pays et l’Inde dispose d’un important pool de ressources technologiques qui complète les exigences australiennes. La plupart des grandes sociétés informatiques indiennes sont présentes en Australie. La pandémie de Covid 19 a mis en évidence l’urgence des collaborations scientifiques internationales en matière de recherche et développement, de fabrication d’équipements et d’identification de traitements pour faire face aux urgences sanitaires mondiales. Il existe un besoin commun de développer et de déployer des vaccins, en particulier dans l’Indo-Pacifique. L’Inde et l’Australie sont des partenaires de collaboration au format bilatéral ainsi qu’au format Quad dans ce domaine. Les investissements et la technologie australiens ont été identifiés pour des collaborations dans la technologie et la transformation des aliments et les secteurs laitiers. Dans l’agriculture, les entreprises australiennes fourniront le bon dosage pour la gestion des céréales, la rationalisation des coûts et la logistique. Les super fonds australiens et les sociétés d’infrastructure se voient présenter des opportunités croissantes dans le secteur des infrastructures et des routes à péage. La population nombreuse et jeune de l’Inde et l’objectif de former 400 millions de personnes d’ici 2022 ont ouvert de nombreuses opportunités pour les établissements d’enseignement australiens dans des domaines tels que l’amélioration du programme de formation, l’alignement de l’accréditation et de l’évaluation indiennes sur les normes mondiales et l’amélioration de la qualité des formateurs. La nouvelle politique de l’éducation en Inde a ouvert des possibilités pour de nouvelles collaborations avec les universités australiennes. L’Inde et l’Australie collaborent déjà pour intégrer des solutions d’apprentissage en ligne dans les programmes existants et leurs startups voient d’immenses opportunités de travailler ensemble. Les organismes de recherche pour la défense et les entreprises privées de l’Inde et de l’Australie doivent désormais se concentrer sur des domaines de coopération prometteurs tels que les capteurs avancés, les lasers sous-marins et les technologies hypersoniques. Après la pandémie, davantage de vols directs entre les deux pays changeront la donne tant pour les affaires que pour le tourisme.

Des changements probables dans l’ordre économique mondial post-Covid dans la région sont visibles à partir de la Resilient Supply Chain Initiative (RSCI) évoquée conjointement par l’Australie, l’Inde et le Japon. Cependant, l’accès au marché pour les deux pays est la clé – maintenant que l’Inde s’est retirée du RCEP, il est encourageant que les négociations de l’Accord de coopération économique globale (CECA) avec l’Australie, au point mort depuis 2015 après neuf cycles en raison des négociations du RCEP, aient repris. Le commerce bilatéral, qui a dépassé la barre des 20 milliards de dollars au cours des dernières années, à l’exception de l’année pandémique, peut être rapidement intensifié. Les deux parties doivent être réalistes et réfléchir sérieusement à la conclusion d’un accord intérimaire rapide sur le commerce des marchandises couvrant une partie des lignes tarifaires commerciales bilatérales tout en s’engageant sur un accord global incluant les services et l’investissement sur une plus longue période. L’Australie devra tenir compte des sensibilités indiennes en n’exigeant pas de tarifs considérablement réduits dans tous les domaines pour les fruits, les produits laitiers, l’agriculture et les produits alimentaires transformés et en réduisant ses ambitions à des produits de niche sélectionnés. L’Inde pourrait faire preuve de flexibilité dans les lignes tarifaires liées aux produits de base et aux minéraux nécessaires à sa croissance économique et à son programme de mobilité électronique, tandis que l’Australie pourrait être accommodante dans les lignes tarifaires liées au pétrole raffiné, aux médicaments, aux véhicules ferroviaires, aux pierres précieuses et aux bijoux, aux composants automobiles et aux produits fabriqués. des articles textiles qu’elle importe en tout état de cause de sources du monde entier. L’Inde aura besoin d’être satisfaite de l’offre australienne de services, qu’elle considère comme la clé d’un accord global réussi. L’Australie doit reconnaître l’importance que l’Inde accorde aux partenaires qui adoptent des politiques qui rationalisent les déplacements physiques, y compris les visas d’arrivée et les visas d’affaires de longue durée à entrées multiples.

Des discussions sur des questions telles que les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce, y compris la numérisation, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les règlements techniques et le règlement des différends, aideront également les deux parties à parvenir à une convergence trilatérale sur l’Initiative des chaînes d’approvisionnement résilientes où le Japon est leur partenaire commun. À moins que les entreprises – et en particulier les grandes entreprises ne se réunissent et ne soient convaincues – un accord limité ou global ne peut pas aboutir à une conclusion fructueuse. Les efforts de sensibilisation dans les deux pays par les négociateurs devront donc être considérablement intensifiés, et les bénéfices exprimés de manière convaincante. Il y a beaucoup à gagner si la CECA arrive rapidement pour les deux pays.

(L’auteur est un ancien secrétaire (Est) du ministère indien des Affaires étrangères et a été ambassadeur de l’Inde en Pologne, à Oman, en Thaïlande et en Italie. Actuellement, il est Distinguished Fellow de la Vivekananda International Foundation à New Delhi. Les opinions exprimées ici sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

