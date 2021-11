Ana Bárbara est infectée et doit annuler ses concerts | .

La célèbre chanteuse de Potosí, Ana Bárbara, a avoué qu’elle devra annuler l’un de ses concerts à Taxco, guerrier, car il était infecté et ses tests étaient positifs.

Cette situation a surpris ses admirateurs qui étaient très conscients du chanteur qui s’apprêtait à se produire également dans Rivière verte, San Luis Potosí.

La chanteuse de grupera téléchargeait cette situation dans ses histoires et attristait ceux qui voulaient assister à son émission. Cependant, malgré des symptômes bénins, elle préfère annuler et être responsable d’éviter toute situation négative qui pourrait survenir.

« Des morceaux de mon âme viennent vous apporter de la musique, de la joie c’est ce que je sais faire de mieux mais le matin j’ai commencé à me sentir un peu mal et comme il s’avère que je suis infecté, je suis ressorti positif », a-t-il commenté dans une de ses déclarations.

Dans la vidéo, on peut la voir quelque peu découragée avec les yeux rouges et peut-être dans une chambre d’hôtel où elle attendait, cependant, elle a également montré une histoire dans laquelle elle semblait voyager vers Taxco pour chanter.

De plus, il a avoué qu’il s’efforcera de pouvoir récupérer bientôt et retourner ainsi à la rencontre de ses fans, il a promis qu’il serait avec eux dès qu’il ira mieux.



Ana Bárbara a cherché à se concentrer sur son rétablissement avant d’exposer ses fans lors de son concert.

Il a également été révélé qu’Ana Bárbara s’était engagée à chanter le 3 décembre, mais les organisateurs de l’événement ont avancé la présentation et Fede Figueroa chantera à sa place.

Bien sûr, ses followers étaient inquiets et quelque peu agacés de cette situation, certains les déclarant et d’autres très déçus car ils attendaient qu’elle entende ses tubes et profite de tout ce qu’elle fait sur scène.

Une triste situation mais nous considérons aussi qu’il était très responsable de leur part d’annuler et de se concentrer sur leur rétablissement, dans Show News nous continuerons à vous donner toute nouvelle à ce sujet afin que vous le découvriez ici.