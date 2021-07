Ana Bárbara prépare un testament et même une chanson avant de partir

Ana Bárbara prête testament et même chanson avant de partir | Instagram

La “reine de la croupe“, Ana Bárbara, a surpris tout le monde en annonçant qu’elle l’a déjà volonté et même une chanson, pour le moment de son départ, comme le révèle Altagracia Ugalde Mota et en partage les raisons.

La célèbre musicienne, Ana Bárbara, applique la “femme prévenue, vaut deux”, a révélé qu’elle a déjà tous les documents qui seront nécessaires pour elle DépartIl a même écrit une chanson si cela arrivait.

Ce n’est pas parce que c’est fataliste ou négatif, a laissé entendre la chanteuse de musique régionale de 50 ans, c’est parce qu’elle ne veut pas laisser sa vie en suspens et c’est pour cette raison qu’elle a pris la décision. Ana Barbara il sait bien que personne n’est assuré de la vie.

Bien sûr, tu ne sais pas si tu vas tenir jusqu’à demain, non ? Alors j’avais plus rien, je ne suis plus endetté, j’ai même fait ma chanson d’adieu, j’ai déjà l’a composé, qui sait, je ne sais pas si je vais m’en foutre, alors, au cas où vous auriez des doutes, je l’ai fait, j’espère et pas parce que mes enfants sont encore jeunes.

Altagracia Ugalde Mota espère pouvoir vivre de nombreuses années puisqu’elle considère que sa famille a encore beaucoup besoin, ceci, après Ana Bárbara elle-même, qui a été approchée par la presse à l’aéroport international de Mexico.

De la même manière, il a commenté qu’il espère que le moment venu, sa famille acceptera ses desseins car même avec le dernier testament incarné dans un testament, il y a toujours des problèmes, a-t-il plaisanté avec José Emilio, fils de ” Mariana Levy et “Le Pirru“à propos de cette possibilité.

Il y aura toujours des bagarres, j’espère qu’il n’y en a pas beaucoup, là je t’ordonne de ne pas avoir de bagarres, ok’… dit-il au jeune homme.

La célèbre interprète de chansons comme “Bandido”, “Loca”, “Lo busqué”, entre autres, a eu trois enfants biologiques, Jerónimo, José María et Emiliano, cependant, elle s’est également consacrée à prendre soin et à aimer ses beaux-enfants , Paula, María et Emiliano, ce qui en a fait l’une des plus admirées de la série.

En plus du grand défi d’être une mère célibataire, avec lequel il convient de mentionner, Ana Bárbara a pu seule, elle a également gardé un œil sur ses “enfants de l’âme” comme elle appelle les descendants que son ancien partenaire, “El Pirru” a procréé avec Mariana Levy.

Il faut se rappeler que la relation entre Ana Bárbara et José María n’a duré que quatre ans et a donné naissance à un fils, José María Jr.

Concernant la question de la pandémie, la compositrice et actrice a commenté qu’elle prenait bien soin d’elle, même si elle n’exclut pas qu’à un moment donné elle puisse présenter une crise sanitaire, pour le moment elle va bien, a-t-elle déclaré.

La chorégraphe et productrice mexicaine a également avoué qu’elle ne peut s’empêcher de se sentir nerveuse lorsqu’elle est entourée de gens et encore plus s’ils sont très proches d’elle.

Tout est très bien, la vérité est que j’ai été très attentif à ce qu’avec cette pandémie vous ne sachiez même pas quand vous vous trompez, je ne suis en aucun cas pessimiste, mais … et plus quand les micros sont si proches, il commenté

En revanche, la native de San Luis Potosí a été interrogée sur la blague que María Levy a faite sur les réseaux sociaux à propos de sa possible grossesse.

La lauréate des Grammys en 2005 et 2006, a déclaré qu’elle ignorait le sujet lorsqu’elle a entendu ces questions et s’est contentée de dire qu’ils s’étaient à peine vus et n’avaient pas commenté ce sujet.