Ana Bejerano, chanteuse de Mocedades – El Sol de México, est décédée en Espagne

La chanteuse du groupe Mocedades, Ana Bejerano, a perdu la vie ce samedi dans un hôpital en Espagne, des suites d’un grave problème digestif.

A travers un communiqué, ce dimanche après-midi le décès du chanteur basque de 60 ans a été annoncé à l’hôpital Urdúliz, à Biscaye, en Espagne, après avoir été hospitalisé depuis le 11 décembre.

Ana Bejerano rejoint Mocedades en tant que soliste en 1984, à tout juste 24 ans, en remplacement de la légendaire Amaya, qui annonce en 1983 sa retraite volontaire.

Elle est devenue une figure clé du groupe, après que plus d’une centaine de jeunes chanteurs aient auditionné sans succès pour remplacer le chanteur principal.

« La voix d’Ana a assuré notre continuité après le départ d’Amaya, c’était essentiel pour Mocedades », se souvient son leader Javier Garay, le dernier des soi-disant « six historiques » du line-up, selon le communiqué du producteur qui s’est propagé. sa mort.

Ana Bejerano a ainsi comblé le vide laissé par Amaya et enregistré trois albums lors de sa première étape : « Colores » (1986), « Sobrevivremos » (1987) et « Íntimamente » (1992), où ils ont retrouvé leurs racines folkloriques.

En 1993, le chanteur quitte Mocedades pour entreprendre d’autres projets, comme la fondation du quintette « Txarango » avec deux Mocedades « historiques », Roberto Uranga et José Ipiña. À la demande de Javier Garay, Ana Bejerano est revenue à Mocedades en 2018.

En 2021, ils ont repris leur tournée du 50e anniversaire et ont créé leur nouvelle chanson « That the world is not end ».

Au cours des mois suivants, selon le producteur, Mocedades et Ana Bejerano ont vécu « une seconde jeunesse », épuisant presque toutes les places des concerts.

Selon Javier Garay, Ana Bejerano « est l’une des voix basques les plus élégantes depuis les années 80 ».

«Je pouvais chanter avec un big band de jazz ainsi qu’en solo de guitare acoustique. Sa voix dans la tessiture de soprano couvrait de nombreux registres », a souligné Garay, qui a également souligné sa « polyvalence et son bon goût ».

Son manager José Antonio Alonso, de Talismán Management, a déclaré que le premier concert de Mocedades en 2022 sera un hommage au chanteur.

Même si le groupe mettra du temps à se remettre de la perte de son chanteur, le producteur a déclaré que sa continuité semble assurée : « nous avons une tournée prévue en Espagne et en Amérique latine ».