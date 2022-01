Ana Bejerano, chanteuse de Mocedades – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas décède

La chanteuse Ana Bejerano, qui faisait partie du groupe espagnol Mocedades, est décédée des suites d’une bataille contre un trouble digestif délicat, dont elle n’a pas pu se remettre.

L’interprète, âgée de 60 ans, était hospitalisée depuis le 11 décembre à l’hôpital d’Urdúliz de Vizcaya, où elle a perdu la vie.

« Ana n’a pas pu surmonter un problème grave au niveau du système digestif pour lequel elle a été admise samedi 11 décembre », a indiqué sa famille dans un communiqué.

Ils ont également annoncé qu’ils prévoyaient des funérailles d’adieu le lundi 10 janvier à l’église de Santa Ana, située dans la ville où il est né, Las Arenas de Getxo.

Mocedades s’est démarqué par la qualité vocale de ses membres et par leur style d’interprétation, ce qui les a amenés à fouler les scènes de nombreuses villes à travers le monde. Il s’est consolidé comme l’un des groupes musicaux avec la plus longue trajectoire en Espagne.

Ana Bejerano rejoint le groupe en 1984, en remplacement d’Amaya Uranga, l’une des voix originales depuis les débuts de Mocedades, en 1967.

À 25 ans, Bejerano a réussi à se faire accepter après avoir dépassé plus d’une centaine de filles qui aspiraient à occuper la place et rêvaient d’être la nouvelle voix de Mocedades, après la popularité et le succès du groupe.

Bejerano a participé à trois nouveaux enregistrements : Colores, Sobrevivremos et Íntimamente, respectivement en 1986, 1987 et 1992. Peu de temps après, il quitte le groupe, avec l’idée de travailler sur de nouveaux projets.

Il faisait partie du groupe musical Txarango, fondé avec deux de ses anciens collègues de Mocedades : Roberto Uranga et José Ipiña ; ainsi qu’Amaya Saizar et Javier Saizar, qui étaient membres de Trigo Limpio.

Cependant, ils n’ont pas été bien accueillis par le public, alors plusieurs ont quitté le groupe, après avoir enregistré leur premier et unique album.

Seuls restent Ana Bejerano et José Ipiña, qui recrutent Luis Mateos pour former le Txarango Trío, avec qui il se consacre à participer à des spectacles vivants.

Cependant, Ana Bejerano a décidé d’accepter la proposition et de retourner à Mocedades. L’intention était qu’il participe à la tournée internationale que le groupe a fait pour célébrer ses 50 ans dans la musique.

En plus de l’Espagne, ils se sont produits dans des pays hispanophones, dont le Mexique.

Dans cette nouvelle scène, Mocedades a reçu le Prix spécial Radiolé 2021 pour sa carrière et les dernières performances d’Ana ont eu lieu sur scène. El último show de Bejerano fue en Sevilla, donde se recuerda su voz en los temas Eres tú, Que no se acabe el mundo, Tómame o déjame, Amor de hombre, ¿Dónde estás corazón?, Desde que tú te has ido y La otra Espagne. Avec une affection particulière pour notre pays, il a chanté Son de la Negra.