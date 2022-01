Ana Bejerano, la soliste de Mocedades, décède à 60 ans des suites d’un grave problème digestif

MADRID, 2 janvier (EUROPA PRESS) –

La soliste du groupe Mocedades Ana Bejerano est décédée ce dimanche à l’âge de 60 ans à l’hôpital d’Urdúliz (Vizcaya), après n’avoir pas pu surmonter un grave problème d’appareil digestif pour lequel elle a été admise le samedi 11 décembre.

Comme le rapporte l’environnement de la chanteuse dans un communiqué, elle est décédée à 7h00 et les funérailles sont prévues le lundi 10 janvier à 19h00 en l’église de Santa Ana, dans sa ville natale de Las Arenas de Getxo.

Mocedades perd une « figure clé » dans son demi-siècle d’histoire. Ana Bejerano s’est jointe en tant que soliste en 1984, à tout juste 24 ans, en remplacement de la « légendaire » Amaya Uranga, après avoir annoncé sa retraite volontaire en octobre 1983.

« La voix d’Ana a assuré notre continuité après le départ d’Amaya, c’était essentiel pour Mocedades », a rappelé son leader Javier Garay, le dernier des soi-disant « six historiques » de la formation.

Garay a salué le fait qu' »Ana Bejerano est l’une des voix basques les plus élégantes depuis les années 80″ et a souligné sa « polyvalence et son bon goût ». « Il pouvait aussi bien chanter avec un big band de jazz qu’accompagné d’une guitare acoustique seule. Sa voix en tessiture de soprano couvrait de nombreux registres », a-t-il conclu.

Depuis que Bejerano a rejoint le groupe, il a enregistré trois albums lors de sa première étape : ‘Colores’ (1986), avec le chanteur Donovan ; « Nous survivrons » (1987) et « Intimement » (1992).

En 1993, il part pour entreprendre d’autres projets et, parmi eux, il fonde le quintette ‘Txarango’ avec deux ‘historiques’ de Mocedades, Roberto Uranga et José Ipiña.

Plus tard, en 2018, il rejoint le groupe musical à la demande de Javier Garay. En 2021, ils ont repris leur « 50th Anniversary Tour » et ont créé leur nouvelle chanson « Que no se acabe el mundo » au Nuevo Teatro Alcalá de Madrid lors d’un concert hommage, accompagné des chanteuses Tamara, Lucrecia, Diana Navarro et Sole Giménez.

Au cours des mois suivants, Mocedades et Ana Bejerano ont vécu une « seconde jeunesse », au cours de laquelle ils ont épuisé presque tous les sièges du Riojafórum de Logroño, du Centre de conférences et d’expositions Mérida, du Gran Teatro de Cáceres, de l’Auditorium La Pérgola de Manzanares , les festivals culturels Bimilenaria à Calahorra et TerraCeo à Vigo, ainsi que La Vilavella et Vila-real à Castellón.

De plus, le 29 octobre, ils ont reçu le Prix spécial radio 2021 pour une vie à l’Auditorium Fibes de Séville, où ils ont chanté « Eres tú » et « Que no se acabe el mundo », les dernières chansons d’Ana Bejerano sur scène.

Son manager José Antonio Alonso, de Talisman Management, a anticipé que « le premier concert de Mocedades en 2022 sera un hommage à Ana Bejerano », tout en reconnaissant que le groupe « mettra du temps à se remettre » de la perte de son soliste.