Ana Belena fête la première année de son fils, Thiago

Nous parlons exclusivement avec Ana Belena qui nous a dit ce que cela signifie pour son premier et unique enfant d’avoir un an.

“Le concept de la fête était astronaute. Je l’ai habillé comme ça et toutes les décorations étaient des planètes, de l’espace et des fusées.” (Avec l’aimable autorisation d’Ana Belena.)

“J’ai eu plusieurs conversations avec mon mari pour savoir si nous lui organisions la fête ou non, à quel point. Il y a eu un moment où nous avons dit : faisons-lui un petit gâteau à la maison et c’est tout, mais l’une des choses que j’ai pensé est que c’était important pour moi. célébrer aussi cette première année de mère, qui a été une année super amusante, aimante, très fatigante. “

“Tant de choses m’ont changé, mes priorités dans la vie ont changé, elles m’ont donné des peurs que je n’avais pas auparavant, mais sans aucun doute cela a été la plus belle année de ma vie. Je l’ai beaucoup apprécié, cela est allé très vite”, a-t-on dit au protagoniste de Diseñando tu amor.

“Ma relation de couple s’est beaucoup renforcée. J’aime à quel point José (Lascurain) est un super papa, présent, responsable. On est clair que quand on a un enfant, c’est une responsabilité à deux, pas à un.” (Photographie Gaby Aranda.)

Avec toutes les précautions, Ana Belena et son mari a organisé une fête dans tous les sens du terme… mais en petit comité. «Nous avions très peur juste à cause de la pandémie, mettant notre famille et nos amis en danger. Nous avons donc décidé d’organiser une fête avec piñata, jeux, table de bonbons et gâteau, mais nous avons décidé de la rendre très petite. Seuls mes beaux-parents, mes beaux-frères, ma mère, ma sœur et mes neveux étaient là. Nous aurions aimé l’agrandir, mais j’espère que l’année prochaine nous le célébrerons.