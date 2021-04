Ana Brenda explique pourquoi elle ne jouera plus dans la nouvelle série Netflix

Cependant, ce que le protagoniste de telenovelas à succès comme La que no pourrait amar et Corazón indomable a annoncé ce lundi à travers ses histoires Instagram qu’il ne pourra malheureusement plus faire partie de ce projet.

Ana Brenda (Instagram / anabeco)

“Je voulais te dire quelque chose pendant quelques jours […] La vérité, c’est que ça me rend un peu triste, mais alors, pas question, nous vivons des temps très, très fous », a écrit l’interprète de 34 ans à près de 7 millions de followers sur le célèbre réseau social.

La también conductora explicó que debido a la delicada situación sanitaria que se vive en Colombia luego del considerable aumento de casos de personas infectadas de Covid-19 se retrasó la fecha de inicio de grabaciones, lo que le impide participar debido a que ya tiene otros compromisos de travail.

“En raison de ce qui se passe partout dans le monde, évidemment en raison de ces pics de covid que l’on voit surtout en ce moment en Colombie parce que j’étais presque un mois à Bogotá et que nous ne pouvions pas commencer les enregistrements et la date de tournage a été déplacée, tout ce qui était prévu a dû être déplacé et je ne pourrai pas faire partie de cette histoire », a-t-il déclaré.