Ana Carrasco s’impose à Misano au tour après sa grave blessure

13/06/2021 à 17h36 CEST

L’Espagnol Ana Carrasco (Kawasaki), a remporté la course 2 de la SSP300 sur le circuit de Misano ‘Marco Simoncelli’ devant le Brésilien Meikon Kawakami (Yamaha) et du français Samuel Di Sora (Kawasaki).

Après avoir passé une vraie torture la saison dernière à cause de problèmes de dos qui l’ont mise en cale sèche pendant plus de huit mois, Carrasco revient déjà pour ses privilèges.

En Course 1, Ana Carrasco Il n’était que quinzième, mais il a déjà souligné dans ses réseaux sociaux que même si le classement n’était pas aussi bon qu’il l’aurait souhaité, “il ne restait plus que quelques choses et nous serons prêts à gagner”. À peine dit que c’était fait Carrasco 232 secondes d’avance sur Kawakami et en 0,671 a Dis sora.

L’Espagnol Adrien Huertas est le leader du classement avec 72 points, avec le Britannique Tom Booth-Amos avec 65 et Ana Carrasco avec 42. Tous les trois conduisent une Kawasaki.