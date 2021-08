Ana Cheri apparaît au ralenti dans un micro maillot de bain | Instagram

La maquette et la femme d’affaires Ana Cheri ont laissé ses charmes à la vue de ses fans dans un micro saisissant maillot de bain noir en marchant au ralenti dans un vidéo.

La célébrité coquette s’est démarquée sur les réseaux sociaux car elle publie constamment du contenu que d’autres personnalités n’oseraient peut-être pas.

Il paraît que Ana Chéri Il a un nombre infini de maillots de bain de plage, car nous l’avons vu plusieurs fois à la fois dans des vidéos et sur des photos et jusqu’à présent, il n’a répété aucun design.

A lire aussi : Mia Khalifa laisse ses carrés se dévoiler dans une nouvelle séance !

Celui-ci en particulier couvre à peine ses charmes, en haut les tiges sont immédiatement perceptibles et seul un tissu qui se croise pour couvrir l’essentiel apparaît.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Quant à la partie inférieure, on retrouve le design asymétrique, il semble qu’elle ait une coupe qui laisse apparaître une partie de votre ventre, même s’il se pourrait aussi qu’il s’agisse aussi d’un morceau de tissu du même ton que votre peau.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

La belle préparatrice physique a définitivement volé chacun des soupirs qu’elle a provoqués sur les réseaux sociaux, son silhouette exquise Il devient de plus en plus connu dans les médias numériques, non seulement sur Instagram mais aussi sur Twitter et OnlyFans.