Ana Cheri de la jungle avec une amie, elles portent de minuscules maillots de bain

Une fois de plus cette personnalité dragueur et célébrité des réseaux sociaux était accompagnée d’une amie pour montrer ses charmes ensemble et chouchouter ses fans ; la maquette Ana Cheri a sûrement réussi à pousser plus de soupirs que quiconque.

Pendant des années Ana Chéri Il tombe amoureux et chouchoute ses millions d’adeptes, un chiffre qui semble stagner, mais petit à petit ce nombre a continué d’augmenter.

Tout comme sa popularité n’a cessé de croître, son contenu a augmenté, maintenant régulièrement le modèle américain coquette né en Anaheim, Californie a tendance à publier continuellement des messages.

A cette occasion, c’était l’une de celles qui pourraient sans aucun doute être l’une de ses photos les plus coquettes, car il y apparaît non seulement vêtu de son silhouette exquise en maillot de bain minuscule, mais elle l’a fait accompagnée d’une autre amie qui, comme elle, porte un maillot de bain extrêmement révélateur.

Dans d’autres de vos publications que vous avez faites, nous avons également trouvé cette belle jeune femme, il est difficile d’oublier le tatouage qu’elle a sur sa hanche près d’un de ses derniers charmes.

Qui dans son compte Instagram s’appelle Toria, était sûrement avec ce modèle coquette qui semble être la femme d’affaires et coach de fitness.

Les deux utilisent des modèles de maillots de bain différents, mais ils ont tous les deux un motif similaire, il s’agit d’un imprimé animal, mais le ton de chacun d’eux est également différent, c’est comme si nous voyions un tigre blanc et un orange.

Du fait que Toria est sur le dos, exhibant ses charmes postérieurs, son maillot de bain ne se distingue pas tout à fait, ce qui se remarque immédiatement, c’est qu’il est tout aussi petit que celui d’Ana Cheri.

Le propriétaire de Chéri fitElle porte un maillot de bain avec des bretelles qui se croisent sur le devant, en haut vous pouvez voir à quel point le vêtement qu’elle porte est serré du fait que ses charmes sont perceptibles avec les plis du maillot de bain serrés dessus.

Les deux modèles posent devant quelques plantes, malgré le fait que lorsque vous faites attention, vous remarquerez qu’elles ne sont pas littéralement dans la jungle, l’effet de ces pots est immédiat.

Depuis trois jours, Ana Cheri et Toria enflamment la libido de leurs fans à travers cette image coquette, à tel point qu’elle compte déjà plus de 127 000 cœurs rouges et près de 800 commentaires.