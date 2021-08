in

Ana Cheri en mouvement “aquellito” arbore des tenues de sport | Instagram

Quelque chose que les internautes apprécieront sans aucun doute toujours, c’est que les célébrités montrent parfois leur nature et dans le cas d’être drôle ou divertissant, c’est sans aucun doute le contenu préféré, alors qu’Ana Cheri portait les modèles de Chéri fit elle se déplaçait de la manière la plus coquette d’une manière captivante.

Au moment où elle est apparue avec une nouvelle tenue, elle a déplacé “ce petit”, nous nous référons à ses hanches et à ses énormes charmes ultérieurs au rythme de la musique qu’elle a sûrement choisie pour dire vidéo.

Ana Chéri Il s’est démarqué sur les réseaux sociaux, non seulement en tant que personnalité identique, mais en raison du fait qu’en faisant et en développant une carrière dans la vie du fitness, il a réussi à lancer des vidéos tous les quelques jours.

A lire aussi : Elsa Jean en robe noire ajustée surprend ses fans

Dans ces vidéos, la femme d’affaires coquette aide ses followers à avoir une meilleure condition physique, en donnant des conseils pour avoir des entraînements plus productifs.

Cette mannequin coquette, femme d’affaires et coach fitness ne se concentre pas seulement sur son contenu à risque, elle le fait aussi avec sa ligne de vêtements de sport et les conseils qu’elle donne à ses fans qui la suivent depuis quelques années maintenant.

Cela peut vous intéresser : Mia Khalifa expose sa silhouette avec de minuscules dentelles noires !

À ce jour, Ana Cheri compte plus de 12,5 millions de followers sur Instagram seulement, il y a sûrement plus de comptes qu’elle a, certains alternatifs et d’autres sur différents réseaux sociaux.

C’était le 25 janvier lorsqu’il a partagé cette vidéo sur Instagram, où il nous a montré certains de ses modèles Cheri Fit, qui au fil des mois sont devenus les favoris de millions de personnes, ceci parce qu’en très peu de temps il a commencé à lancer plus de modèles et plus. tous variés.

A lire aussi : Anastasia Kvitko soutient ses charmes avec une paire de bretelles !

Cheri affirme que ses produits se vendent immédiatement, ce dont elle est assez fière, et pas n’importe quelle personnalité des médias sociaux peut s’aventurer dans le monde du divertissement comme elle l’a fait.

Déjà devenu l’un des favoris des internautes on pourrait dire qu’il a une certaine concurrence en termes de popularité, cependant ce sont des “marchés différents”, nous parlons d’Anastasia Kvitko, Demi Rose et Lana Rhoades la seule coïncidence avec le 4 est que ils ont un compte OnlyFans.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Avec près de cent mille reproductions, ses followers ont vu cette vidéo à plus d’une occasion, comme ils l’ont mentionné dans sa boîte de commentaire où l’on retrouve également plusieurs émojis coeur.