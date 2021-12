Ana Cheri est officiellement célibataire et révèle sa rupture sur Instagram

Ana Cheri est une femme célibataire. L’influenceuse et mannequin de 35 ans s’est séparée de son mari Ben Mooreland. Cheri et Moreland ont annoncé leur rupture dans des publications conjointes sur les réseaux sociaux le dimanche 5 décembre, partageant qu’ils avaient décidé de se séparer et laissant entendre que les choses étaient à l’amiable.

Dans le message texte, signé « Ben & Ana », l’ancien couple a annoncé qu’ils « avaient décidé de mettre fin à notre relation amoureuse », bien qu’ils aient déclaré qu’ils « avaient toujours de l’amour l’un pour l’autre en tant qu’humains ». En repensant à leur histoire d’amour de plusieurs années, le couple a poursuivi : « Nous avons commencé notre relation en tant qu’amis et continuerons d’être amis. Nous avons apprécié votre soutien depuis le début et apprécions votre soutien continu maintenant. » Cheri et Moreland ont conclu le message en demandant de la gentillesse et de l’intimité « pendant cette période ».

Les détails de la relation de Cheri et Moreland sont pour la plupart privés. CelebsCouples rapporte que le couple a commencé à se fréquenter en 2006, bien qu’on ne sache pas comment ni quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils se sont mariés en mars 2012. Ils ont célébré leur univers de neuf ans cette année, Moreland célébrant l’occasion avec un joli post Instagram présentant une galerie d’images mettant en évidence leur relation.

« Chaque histoire d’amour est spéciale, unique et belle, mais la nôtre est ma préférée. Joyeux 9e anniversaire mon amour. Voici 9 photos et 9 bons souvenirs », a-t-il légendé le post. « Si je pouvais revenir en arrière et faire les choses différemment, je te trouverais plus tôt pour pouvoir t’aimer plus longtemps. Nous avons notre bonheur pour toujours mais je veux toujours plus. Je t’aimerai pour toujours, jusqu’à ce que la dernière étoile scintille et même au-delà ; dans les ténèbres après la mort thermique de l’univers lorsque la dernière étoile s’est éteinte et que l’entropie omniprésente est tout ce qui reste, mon amour pour toi durera encore. »

Pour le moment, ni Cheri ni Moreland n’ont commenté davantage leur séparation. Dans les jours qui ont suivi l’annonce, le couple a tous deux partagé des publications supplémentaires sur leurs comptes Instagram, Moreland partageant une publication de fitness motivante le lundi 6 décembre et Cheri partageant trois nouvelles publications, la plus récente étant une photo d’elle avec la légende, « sois reconnaissant pour ce que tu as et sans peur pour ce que tu veux… en t’envoyant des ondes positives ce lundi ! »