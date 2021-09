in

Ana Cheri et ses amies coquettes portent des leggings serrés ! | Instagram

La belle maquette L’Américaine Ana Cheri a récemment partagé l’un de ses messages les plus séduisants à côté de plusieurs belles filles, chacune portant une tenue de sport ajustée de la marque. Chéri fit.

Cette célébrité séduisante du fitness n’est pas seulement mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux, elle est devenue pendant quelques années une vraie femme d’affaires lancer sa propre marque de vêtements de sport.

Malgré le fait qu’aujourd’hui ses vêtements se vendent immédiatement, peut-être au début comme tout autre homme d’affaires néophyte de l’industrie, il a peut-être eu quelques complications, heureusement sa popularité l’a beaucoup aidé.

Ana Chéri Elle compte actuellement 12,5 millions de followers, a profité de son influence auprès de ses followers et a vu le potentiel de clients qu’elle avait, d’autant plus qu’elle est elle-même devenue le modèle principal de ses lignes coquettes et marquantes.

Cependant, à certaines occasions, d’autres modèles ont dû être réalisés pour soutenir les collections lors du lancement de plusieurs vêtements et de différentes couleurs, notamment pour que les futurs acheteurs puissent voir les options du type de corps que ces vêtements peuvent utiliser.

A cette occasion, il était accompagné de plusieurs beautés qui l’ont aidé à poser en même temps pour promouvoir également les remises sur ces leggings.

Vente de leggings de la fête du travail sur CheriFit.com, économisez 40% de réduction sera appliquée automatiquement dans le panier Découvrez nos styles! “, a écrit Ana Cheri.

Au total, il y avait 8 photos partagées par la femme de Ben moreland qui, comme sa belle épouse, se consacre également à être préparateur physique.

Ce n’est que sur la première photo que nous voyons toutes les filles ensemble où elles portent le même haut à manches longues et col rond avec différents leggings serrésDès lors, c’est pour des raisons évidentes Ana Cheri qui se démarque avec plus de tenues, et quatre photos sporadiques de ces beautés.

Dans chacune des images où apparaissent ses amis, le mannequin a décidé de les taguer, au cas où ses fans voudraient les suivre sur leurs comptes Instagram.

Ça va être une année incroyable, mentalement et physiquement”, a commenté un fan.

Ana Cheri a travaillé dur sur chacune de ses collections et peu à peu, elles sont devenues les préférées de ses followers, qui n’ont aucun doute sur l’acquisition de ces vêtements comme ils le mentionnent eux-mêmes dans la zone de commentaire.