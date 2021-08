in

Ana Cheri et une amie posent avec un maillot de bain parmi leurs charmes | Instagram

Portant des chiffres exquis le maquette Ana Cheri et compagnie, une jeune femme aussi belle qu’elle, se sont exhibées depuis la plage dans une vidéo coquette.

Ils portaient tous les deux des collants maillots de bain qui ont été perdus parmi ses charmes ultérieurs ! Ses fans ne savaient sûrement pas vers qui se tourner, sans elle ou son ami marquant.

Ana Chéri Il a récemment partagé cette vidéo sur son compte Instagram et a captivé des milliers de personnes avec les images, après 10 heures de publication, il a presque 70 000 vues.

Ce n’est pas la première fois que la femme d’affaires et coach fitness partage ce type de contenu, notamment accompagnée d’autres belles mannequins, notamment lorsqu’il s’agit de promouvoir ses vêtements. Chéri fit.

Entourez-vous de personnes qui sont bonnes pour votre âme », a écrit Ana Cheri.

L’amie du beau mannequin portait un maillot de bain deux pièces beige, dès que Cheri en portait un bleu, évidemment à cause de la couleur, cela attirait plus l’attention et sûrement parce qu’elle a partagé la vidéo sur son compte Instagram.