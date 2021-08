Ana Cheri laisse ses charmes en vue avec seulement quelques bandes | Instagram

Cette coquette vidéo d’Ana Cheri a été celui qui a conquis ses followers en ce moment, puisqu’il vient de le partager, mais il ne l’a pas fait dans son feed sur Instagram mais dans ses stories où il a laissé ses charmes en l’air, tout en portant un minuscule Maillot de bain.

Il semble que pour plusieurs modèles non seulement Ana Chéri montrer leurs charmes avec les plus petits maillots de bain est quelque chose qu’ils aiment faire, probablement pour le confort de se sentir plus libre sans autant de vêtements comme cela s’est produit à plusieurs reprises.

Bien que cette vidéo particulière n’ait pas été partagée sur le fil Instagram par la belle célébrité, elle a quand même commencé à attirer beaucoup d’attention.

Malheureusement, il n’est pas possible de connaître les réactions que leurs fans ont eues ou combien d’entre eux ont déjà vu leurs publications dans cette section, ces données ne peuvent être vues que par la personne qui a partagé le contenu, en plus du fait qu’il tend à être supprimé après 24 heures. sa publication automatiquement.

Dans sa vidéo, il n’apparaît pas si près de la caméra, mais le panorama a été apprécié de la même manière, la première chose que vous voyez est son maillot de bain noir, cela pourrait être le plus révélateur qu’il ait utilisé à ce jour, car cela n’a pas été le cas. couvrir ses charmes du tout.

Avec seulement quelques bandes qui ressemblaient plus à une sorte de gilet branlant, le modèle a choisi d’utiliser deux pièces qui ressemblaient à des décalcomanies en forme de cœur argenté pour couvrir ses parties.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Cette beauté née à Anaheim, Californie, États-Unis posait de la manière la plus coquette, lentement avec le simple objectif que ses followers profitent de la vue même si la vidéo ne dure que quelques secondes.

Bouger un peu ses hanches et baisser les bras comme elle les avait relevés, jusqu’à ce qu’elle atteigne ses charmes et les toucher aurait pu être l’une des images qui a accéléré le plus les cœurs jusqu’à présent.

Ana Cheri profitait d’une journée ensoleillée comme elle l’a fait à plusieurs reprises, cette beauté se tenait dans une piscine sur la première marche.

L’endroit où se trouvait la mannequin coquette et la femme d’affaires était magnifique et surtout très tropical ainsi que relaxant, ceci car en arrière-plan on pouvait voir quelques palmiers et toujours derrière elle on pouvait voir la mer d’un bleu intense.