in

Ana Cheri porte ses leggings les plus serrés, ils ont l’air boueux ! | Instagram

Le célèbre maquette et l’entraîneure de fitness Ana Cheri a de nouveau laissé ses fans vouloir en voir un peu plus, ceci grâce à ses leggings gris ajustés qu’elle a utilisés dans son contenu le plus récent de Photos.

À plus d’une occasion, cette belle célébrité sportive a laissé ses millions d’adeptes la langue pendante et haletante un peu.

Bien que cela semble sûrement un peu exagéré, il suffit de regarder leurs photos et de commencer à ravir l’élève une fois que vous passez d’image en image sur l’Instagram de Ana Chéri.

Depuis que Cheri a lancé sa propre marque de Chéri fit, n’a cessé de promouvoir chacune de ses lignes de vêtements de sport, étant le modèle principal à chaque fois qu’elle lance quelque chose de nouveau.

Lisez aussi: Noelia et son invitation affectueuse à Cherryland VIP entre les discussions

La femme d’affaires n’a pas cessé de travailler sur ses produits et chaque fois qu’il y a une opportunité de montrer sa beauté, elle en profite, alors avec ses leggings comme celui qu’elle vient de porter, elle a une double fonction, la mettre en valeur. silhouette exquise et promouvoir leurs vêtements.

Il y a huit heures, il a partagé ces nouvelles photos, où il pose devant plusieurs fenêtres dans un grand immeuble, peut-être que le photographe est celui qui lui a donné l’indication de poser de cette façon pour montrer ses charmes ultérieurs.

Cela peut vous intéresser: Kim Kardashian inspire les fans à ressembler à une tigresse

En la segunda fotografía Ana está posando al lado de otra modelo, las dos llevan puestos modelos diferentes el de la otra joven es rojo con un top cruzado en la parte superior y el short tiene unas tiras a los costados que hacen que se vuelva un poco plus court.

Cheri, quant à elle, porte un haut simple ainsi que ses leggings, tous deux en noir, ils posent sur un mur blanc où l’on distingue à peine un pot avec un petit palmier.

A lire aussi : Anastasia Kvitko ne porte que quelques bandes dans son petit haut !

Dans les images suivantes, nous trouvons plusieurs modèles avec le design en rouge et quelques petites variations, la septième photo est celle sur laquelle le propriétaire de Cheri Fit apparaît, assis sur un cube blanc, tout en portant un short rouge et un débardeur avec un motif similaire au marbre.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Dans sa description, le mannequin et femme d’affaires fait précisément référence au soutien-gorge de sport”Traverse mon coeur“, qu’il prétend être le plus populaire et aussi son préféré.