Ana Cheri porte son plus petit maillot de bain, en rouge !

Révéler vos charmes avec ce dragueur et révélateur maillot de bain rougeAna Cheri a encore une fois fait plus que soupirer ses millions de fans sur Instagram.

Ils étaient deux Photos celles que la belle et coquette célébrité a partagées pour chouchouter une nouvelle fois ses 12,5 millions de fans sur l’application.

Il y a huit heures, il a décidé de commencer à ravir l’élève de ses fans à travers ces images, qui sont en fait les mêmes, il n’y a qu’une petite différence.

À travers ses histoires il y a quelques jours, cette beauté était dans une esthétique, déterminée à changer de look, à quelques occasions nous l’avons vue varier sa coiffure, sa coupe ou sa couleur de cheveux, malgré le fait que quand est-ce que ce sont de petits changements pour elle peut-être qu’ils sont tout à fait perceptibles.

Il semble que vous vouliez garder votre essence aussi fidèle que possible à sa forme originale, pour ainsi dire d’une certaine manière, c’est comme si vous aviez votre propre marque ou image que vous vouliez altérer le moins possible.

Parce que ça assombrissait un peu plus ses cheveux, ça lui donnait une touche plus latine et donc encore plus coquette.

Ainsi, était-ce Ana Chéri qui a décidé de le montrer en portant ce joli maillot de bain, qui est un deux pièces associé à des bretelles qui passent sous ses charmes et une paire de chaînes qui lui maintiennent les hanches.

Mon attitude latine ressort définitivement lorsque mes cheveux sont foncés », a écrit Ana Cheri.

Au début, il a été mentionné que les images étaient les mêmes et qu’il n’y avait qu’une petite différence entre l’une et l’autre, c’était sa tête, dans la première image, il est légèrement incliné vers la gauche et ses lèvres sont légèrement entrouvertes.

Pour la deuxième photo, nous voyons la belle mannequin et célébrité avec son visage un peu plus sérieux, mais tout aussi coquette et penchée plus à droite, en termes de pose de sa silhouette exquise est la même assise, les jambes un peu ouvertes et le bras se percher en arrière.

Après ces 8 heures depuis sa publication, il compte déjà 175 165 cœurs rouges, en termes de commentaires de fans, amoureux et amis, il en compte déjà un total de 1 657.

En parlant du bel endroit où les photos ont été prises, il semble que ce soit dans une sorte de jungle artificielle avec une piscine derrière.