Ana Cheri porte une bande sous ses charmes, sans vergogne ? | Instagram

Et ça repart ! Il semble que le maquette Ana Cheri n’a pas honte, ceci grâce au fait qu’en plus de pouvoir apprécier sa beauté évidente dans cette nouvelle photo, ses charmes ont été exposés ainsi que la micro bande qui s’est perdue entre eux.

Grâce à Instagram, des millions d’internautes ont pu soupirer sans cesse grâce à chacune des publications de cette beauté et célébrité américaine.

A seulement 8 heures de sa publication Ana Chéri Il a déjà plus de 130 000 cœurs rouges, 1 181 commentaires et des millions de soupirs qui ont été dédiés en son honneur et ce n’est peut-être pas la seule chose qui a été dédiée à ce beau modèle.

En plus d’être un modèle à succès des réseaux sociaux et d’OnlyFans, Cheri est également devenue femme d’affaires et coach fitness, même si avec cette dernière elle a déjà un peu plus de temps.

Lisez aussi : Macky expose ses charmes élaborés Oubliez sa chemise !

Posant avec des vêtements minuscules, de la dentelle, des bretelles et des bretelles séduisantes, ce modèle voluptueux et ferme a décidé d’utiliser un porte-jarretelles bleu ciel qu’il nous avait montré il y a longtemps dans une vidéo révélatrice.

Précisément ces vêtements en particulier semblent être constitués de quelques bandes seulement, une fois que vous faites attention à l’image que vous venez de partager, vous pourrez le remarquer, cependant il est entendu qu’en raison de la pose dans laquelle il est difficile de payer attention à d’autres détails qui ne sont pas les charmes ultérieurs du modèle et de la femme d’affaires.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Il semble également qu’une lumière rose ou peut-être même violette illumine votre belle et silhouette exquise, qui a un ton différent de sa couleur dorée bien connue grâce au bronzage.

Cela peut vous intéresser : Noelia revient sur les transparents dragueurs et les micro strips

Je suis devenue folle avec ça, je ne peux même pas poster la blague ici … “, a commenté Ana Cheri.

La femme d’affaires a avoué que cette ligne de vêtements frappante faisait partie de sa collection, elle a averti qu’il y avait sûrement du contenu épicé avec ces pièces et que nous le retrouverons sans aucun doute dans son compte OnlyFans, où actuellement Cheri ne gagne pas un centime.

Lire aussi : Daniella Chávez couvre à peine ses charmes mais les laisse libres

Ceci parce qu’il a décidé de laisser l’abonnement à son compte gratuit comme Demi Rose, les deux comptes des modèles n’ont aucun coût.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Le mannequin mexicain Yanet García a immédiatement commenté sa publication très excitée, plaçant trois emojis de flamitas faisant référence au fait qu’elle avait l’air assez fougueuse, il est probable que plus d’un a coïncidé avec elle, d’autant plus que nous avons trouvé de nombreux emojis y faisant allusion.