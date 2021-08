Ana Cheri pose en vidéo avec un maillot de bain noir par derrière ! | Instagram

Un des principaux maquette et célébrités des réseaux sociaux aujourd’hui est sans aucun doute Ana Cheri, qui grâce à ses vidéos coquettes sur maillots de bain il a gagné l’amour et l’admiration de ses fans.

A cette occasion c’est justement un maillot de bain qu’il a utilisé dans une vidéo, Ana Chéri Elle posait et avait l’air séduisante en même temps tout en portant cette petite tenue.

est vidéo Il l’a posté sur Instagram il y a quelques heures, le mannequin et la femme d’affaires l’ont montrée au premier plan énormes charmes plus tard et toujours en se penchant un peu pour en montrer plus.

Les images de Cheri sont toujours appréciées, qu’elle fasse de l’exercice ou qu’elle prenne un bain à la plage ou à la piscine, elle connaît très bien le goût de ses fans et les dorlote sans mesure.

Bien que ces images ne durent que quelques secondes, il précise dans sa description que la vidéo originale se trouve dans sa biographie et qu’elle dure également plus de trois minutes.

Sans aucun doute, il est tentant que plusieurs de ses followers puissent attirer leur attention, avec plus de 84 000 reproductions pendant 12 heures, Ana Cheri se positionne comme l’un des modèles préférés des internautes.