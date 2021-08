Ana Cheri ravit les fans en remplissant ses charmes de sable | Instagram

Être sur la plage pour tout le monde, c’est se détendre pour mettre les pieds sur le sable, sentir la fraîcheur et surtout la texture, la maquette Ana Cheri a réussi à lui donner une touche plus que coquette, en remplissant ses charmes de sable.

Profiter d’une séance sur la plage, c’est ce dont vous profitez Ana Chéri continuellement, c’est pourquoi elle a ce beau ton bronzé sur sa jolie peau retroussée, provoquant des soupirs et l’imagination de ses disciples commence à voler dès qu’ils la voient.

Cette belle célébrité des médias sociaux connaît le moyen idéal pour captiver et attirer l’attention, beaucoup peuvent penser que l’enseignement est quelque chose qui pourrait rendre n’importe qui fou d’excitation.

A lire aussi : Anastasia Kvitko séduit par ses charmes et sa micro robe

C’est peut-être très juste la première fois, mais il est d’autant plus complexe d’entretenir cette émotion que de plus en plus de contenus sont partagés, comme c’est le cas d’Ana Cheri qui reste dans le goût des internautes.

Cela peut vous intéresser : Lana Rhoades sur la table Elle met ses énormes charmes !

Après plusieurs années sur l’application Instagram, le mannequin américain a définitivement trouvé la formule parfaite pour exciter ses fans.

Tout en portant l’un de ses maillots de bain étriqués familiers pour un nouveau Séance photo, Cheri a décidé de recouvrir une partie de sa jambe et de ses charmes de sable, cela a donné une touche plus frappante à la photo.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Cette stratégie de remplissage de sable a fait précisément que certains de ses millions de fans ont voulu enlever les petits grains de sable, sûrement parmi les 1371 commentaires, nous trouvons quelqu’un qui a écrit ce souhait.

Bien qu’il soit évident que c’est sur la plage, en arrière-plan de l’image on ne trouve pas la mer, plutôt quelques vieux troncs et la couleur bleu intense du ciel.

A lire aussi : Isabel Madow porte un intérieur, qui se perd parmi ses charmes !

C’est le 8 mai qu’il a partagé l’image sur Instagram officiel, en plus des plus de mille commentaires, il a aussi plus de 170 mille coeurs rouges, au cas où ils pourraient mettre plus de réactions, ses followers le feraient sûrement sans hésitation.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Le maillot de bain qu’elle porte n’a que quelques bretelles à nouer de son cou et de sa taille, exposant autant de peau que possible, qui a déjà l’air assez bronzée car Ana Cheri prenait ses photos à l’abri de l’ombre, c’est ainsi que le soleil a fait tout le travail de rendre sa peau plus dorée.