Ana Cheri se réveille très coquette en dévoilant un pyjama | Instagram

La maquette, célébrité, femme d’affaires et préparatrice physique a laissé plus d’un de ses fans avec un cœur battant dès le début, Ana Cheri a encore une fois conquis tous ceux qui ont vu cela vidéo ce qui est assez révélateur.

Dans les images, nous voyons cette belle personnalité des médias sociaux enregistrer avec son téléphone portable tout en montrant son pyjama et sa nourriture.

Ana Chéri Elle portait un pyjama court au-dessus et en dessous, de sorte que vous pouviez voir sa taille minuscule ainsi que ses jambes galbées, alors qu’elle marchait un peu et bougeait ses hanches d’une manière lente et captivante.

L’épouse de Ben moreland qui est également une entraîneure de fitness bien connue comme elle, a montré sa nourriture d’entraînement, mais elle l’a fait de la manière la plus coquette possible, comme elle le fait constamment dans ses publications sur les réseaux sociaux.

L’endroit où il se trouvait probablement son appartement, qui se trouve apparemment dans un immeuble assez haut et surtout luxueux.

Il y a quelques mois, la mannequin coquette a montré à ses fans dans une autre vidéo sa nouvelle maison, que nous supposons être celle qu’elle partage avec son mari bien-aimé.