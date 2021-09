Ana Cheri sort de l’eau au ralenti en maillot de bain !

in

La maquette L’Américaine Ana Cheri a de nouveau conquis ses fans grâce à une récente vidéo où il apparaît posant parmi ses fans, car il apparaît au ralenti sortant de l’eau à l’aide d’un flirt et saisissant Maillot de bain tigré.

Cette belle mannequin, femme d’affaires, célébrité Instagram et coach fitness, a conquis des millions d’internautes grâce aux contenus qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram officiel.

“Ça a marché?” Il a commenté dans sa description excité à cause de ce qu’il projetait dans sa vidéo, sans aucun doute ce type de commentaires fait sûrement partie d’une formidable collection de photos et cette fois avec cette vidéo il a sûrement provoqué des millions de soupirs immédiatement.

Ana Chéri Il a décidé de s’enregistrer en sortant de l’eau, il semble qu’il se trouve dans un endroit tropical, bien que cela pourrait aussi être l’adaptation de ce style de piscine où grâce à la disposition des plantes qu’ils ont décidé de colorer autour de l’endroit .

Le maillot de bain du mannequin et femme d’affaires avait des bretelles qui se croisaient à hauteur de taille, juste en dessous de ses énormes charmes.

Malheureusement le bas de son maillot de bain deux pièces n’est pas visible, car il apparaît dans l’eau, cependant, c’est quelque chose qui ne dérange pas ses fans car ce qui peut être vu pour beaucoup est plus. leurs commentaires.

Tu prends de belles photos”, “Beau bébé”, “Tu es une sacrée déesse”, ont écrit certains fans.

Il y a une demi-heure, il a décidé de chouchouter ses followers avec cette nouvelle vidéo, on peut rapidement voir près de 10 000 reproductions, certains d’entre eux ont sûrement attendu qu’elle soit reproduite plus d’une fois, espérant voir un peu plus de ce contenu dragueur.

Récemment, la star du fitness affectueux a expliqué pourquoi elle continue d’être l’une des préférées de ses fans en raison du fait que son contenu avec lequel elle a exposé à plusieurs reprises ses charmes, tout comme elle l’a fait avec cette nouvelle vidéo. .

Actuellement, le mannequin Ana Cheri compte plus de 12,2 millions de followers sur son compte Instagram officiel, ils se délectent constamment de son contenu sur leurs réseaux sociaux, notamment dans cette application où elle partage du contenu en continu.