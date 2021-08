Ana Cheri vous apprend à tonifier vos muscles par derrière ! | Instagram

La maquette et coach de fitness qui a regardé ses fans est Ana Cheri, c’est parce qu’à plusieurs reprises, elle a partagé des vidéos où elle vous aidera à tonifier vos muscles et à améliorer votre apparence.

Vous aimeriez sûrement avoir une taille marquée comme celle de la célébrité coquette des réseaux sociaux, ainsi que ses jambes galbées, qui faisaient encore une fois partie de la proéminence de ce nouveau vidéo Sur Instagram.

Environ tous les 8 jours s’ils ne varient que quelques jours, le modèle américain Ana Chéri Elle s’attache à partager ce type de vidéos sur son compte Instagram officiel, pour ceux qui la suivent dans l’application cela a été une très agréable réussite de sa part.

A plusieurs reprises nous avons eu l’occasion de voir que Cheri se soucie de ses admirateurs, elle a déjà partagé quelques astuces pour mieux s’alimenter, notamment lorsqu’il s’agit de certaines fringales parfois nécessaires à ceux qui adorent le sucré.

Le propriétaire de la marque Chéri fit a commencé à partager ce type de contenu à partir du 14 juin, le plus récent a été publié il y a deux jours avec cela il y a déjà cinq vidéos où il nous apprend un peu sur sa routine de mise en forme et partage quelques conseils pour faire des exercices correctement.

RDL assisté en banc et split squat bulgare, aujourd’hui on va travailler le hammie, les quadriceps, pratiquement toute la jambe. Celui-ci va faire mal aux gens, mais les résultats en valent la peine », a écrit Ana Cheri.

Une autre partie qui vous intéressera de savoir que vous pouvez travailler sont aussi les charmes ultérieurs, le meilleur de tous est que vous pouvez vous-même adapter certaines choses pour faire de l’exercice comme Ana Cheri.

Dans le cas où vous n’avez pas les outils tels que les poids, vous pouvez les remplacer par des bouteilles en plastique vides et les remplir de sable et pour le fer utiliser une chaise au cas où vous n’auriez qu’à vous accrocher à quelque chose ou adapter une table à deux bases, en fonction de la hauteur dont vous avez besoin.

La vidéo dure 4 minutes et pendant ce temps elle est complètement tournée, c’est-à-dire qu’à aucun moment il n’y a de coupure, on voit donc le mannequin et la businesswoman se retrouver avec les joues un peu rouges de l’effort ainsi qu’un peu de sueur que je ne connais pas. ça a l’air pas moche du tout, au contraire, ça a l’air plus coquette.