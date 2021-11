Ana Claudia Talancón se marie ! Elle a déjà une bague de fiançailles

Lors de la présentation de la série dans laquelle elle joue, El Refugio, Ana Claudia Talancón a défilé avec son fiancé sur le tapis de l’événement et a donné à la presse des détails sur sa vie amoureuse.

«Je suis heureux, heureux dans tous les aspects. C’est la première fois que nous venons ensemble sur un tapis… c’est très bien comporté, ça me donne mon espace, on voit juste comment les choses vont se passer, ce n’est pas pareil quand on est seul.. . même si tu le partages avec ta famille, avoir une chérie avec qui faire la fête, c’est sympa », a-t-il déclaré au média présent.

Ana Claudia Il a révélé qu’il ne pensait pas à un mariage conventionnel (comme ceux qu’il a joués dans différentes intrigues) et a souligné que ce qui l’intéresse le plus, c’est de profiter avec Alejandro.

(Instagram)

« Je ne l’aime pas comme elle m’a touché dans de nombreux projets, j’aimerais quelque chose de plus original : une fête d’amour avec la famille et les amis. Cela ne me dérangerait pas si ce n’était pas avec des signatures, je crois en déclarant votre amour devant la famille, les amis et, plus que de croire que cela changera la relation, j’aime cette façon de célébrer l’amour, c’est différent d’être à côté de une femme forte et réussie, je crois que beaucoup d’hommes peuvent être intimidés et il n’a pas été intimidé », a-t-il expliqué.