Ana de Armas a oublié Ben Affleck avec un cadre de Tinder – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice cubaine Ana de Armas a quitté Ben Affleck dans le passé et maintenant elle sort avec un grand manager de Tinder, Paul Boukadakis, comme l’ont confirmé plusieurs sources exclusivement au site Page Six.

L’actrice de “Couteaux sortis“, qui sortait avec Affleck après s’être rencontré sur le tournage du thriller”Eaux profondes« Au début de 2020 jusqu’en janvier de cette année, Il fréquente le responsable de la technologie depuis quelques mois, selon les médias susmentionnés.

“Paul et Ana ont été présentés par des amis communs. Il est basé à Austin, mais partage son temps entre le Texas et Santa Monica.. Il a passé beaucoup de temps avec Ana avant qu’elle ne quitte les États-Unis pour tourner son nouveau film », a déclaré la source à Page Six. Il a ajouté que les choses se sont bien passées entre le nouveau couple et qu’il a déjà présenté De Armas aux membres de sa famille.Paul Boukadakis

Boukadakis, 37 ans, était le co-fondateur et PDG de la firme Wheel, dédiée à la création d’histoires et de vidéos, qui a été rachetée par Tinder en 2017. Il est devenu vice-président des initiatives spéciales chez Tinder et a travaillé à la création de contenu numérique pour l’application la plus célèbre au monde pour obtenir une date, y compris la plate-forme “Glisser la nuit“, Une fiction interactive où les utilisateurs peuvent décider comment l’histoire progresse et ensuite faire”correspondre“Avec des personnes qui ont donné des réponses similaires au style” Black Mirror: Bandersnatch “de Netflix.

Né à Tulsa, Oklahoma, l’homme d’affaires a également Il a travaillé dans l’industrie cinématographique, réalisant et produisant des vidéoclips et des publicités. Ben Affleck et son ex Ana De Armas (The Grosby Group)

Pendant ce temps, Ana tourne le nouveau thriller d’action de Netflix, “L’homme gris”, À Majorque. Le film aura un budget de 200 millions de dollars, ce qui en fera la production la plus chère de l’histoire de Netflix.

“L’homme gris” joue aussi Chris Evans, Ryan Gosling et Regé-Jean Page, l’acteur du moment remercie au grand succès de “Bridgerton”. Le film, réalisé par les frères Anthony et Joe Russo, est basé sur la série de romans écrits par l’Américain Mark Greaney et suit un duel mortel entre l’ancien agent de la CIA Court Gentry (Gosling), qui est poursuivi par Lloyd Hansen ( Evans), ancien ancien partenaire de l’agence.

“Le film sera un véritable heads-up entre ces deux grands acteurs qui représentent deux versions différentes de la CIA, dans ce qu’ils peuvent être et peuvent faire“, a déclaré Anthony Russo lors d’un dialogue avec Deadline. De plus, il y aurait déjà des plans pour une suite.

L’actrice cubaine de 33 ans et Affleck, 48 ans, se sont séparés en janvier après près d’un an ensemble. En avril, le réalisateur d'”Argo” et lauréat de l’Oscar ravivé sa romance avec Jennifer Lopez, avec qui il était fiancé en 2002, et cette semaine, ils ont été vus en train de s’embrasser lors d’un repas de famille au restaurant chic de sushi Nobu à Malibu, en Californie.

