Ana de Armas a-t-elle trouvé une nouvelle idole?

Cela ne fait que quelques mois que la belle actrice cubaine a mis fin à sa relation avec Ben Affleck, mais maintenant elle semble beaucoup apprécier la compagnie de cet homme mystérieux.

Ana de Armas et sa nouvelle amie ont été aperçues dans le quartier d’Hollywood Hills, en train de se promener avec leurs chiens, avant de s’arrêter pour un café glacé.

La star de “Knives Out” est venue avec son chien maltais, Elvis, et son partenaire avec un chien de berger noir et blanc.

Ils sont tous les deux venus dans des vêtements confortables. Ana, 32 ans, bien que dans une tenue décontractée, était magnifique dans un t-shirt noir, des leggings, des chaussures de tennis et ses cheveux à moitié en queue de cheval.

Elle a complété son look avec des lunettes de soleil et un masque coloré qu’elle portait autour du cou.

De son côté, son heureux compagnon portait une casquette, un pantalon gris et une veste de sport, qu’il retirerait plus tard, exposant ses bras musclés.

S’arrêtant pour prendre un café, le duo semblait profiter d’une agréable conversation, tandis que l’ami inconnu d’Ana lui montrait quelque chose sur son téléphone.

Ben Affleck et Ana de Armas se sont séparés en janvier dernier, après presque un an de romance, après s’être rencontrés sur le tournage du thriller érotique «Deep Water», qui sortira aux États-Unis le 14 janvier 2022.

La quasi-totalité de leurs fréquentations a eu lieu pendant la pandémie et, malgré le confinement strict au début, on les voyait fréquemment se promener dans le quartier. Ils étaient pratiquement inséparables.

«La quarantaine était unique car ils avaient des temps d’arrêt et ils se rencontraient vraiment en passant du temps à la maison», a expliqué une source au site de divertissement Page Six. “Mais une fois le travail repris, les choses ont commencé à changer.”

Ana ne voulait plus vivre à Los Angeles et au contraire, Ben est profondément enraciné dans cette ville, puisque ses trois enfants y vivent avec Jennifer Garner, Violet, Seraphina et Samuel.

Un autre facteur, selon les rumeurs, était le fait qu’Ana de Armas veuille avoir des enfants, mais Ben Affleck plus, ce qui serait un facteur décisif pour la rupture.

Après avoir finalement terminé, Ben Affleck a jeté une photo en carton grandeur nature d’Ana. Dommage … Peut-être que cette nouvelle idole ferait bien l’affaire.

Ana de Armas travaille actuellement sur son nouveau projet, “ The Grey Man ”, aux côtés d’un casting haut de gamme qui comprend des stars telles que Ryan Gosling, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush, Julia Butters et Chris Evans.