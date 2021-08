Ana De Armas parle de la formation pour le rôle de No Time To Die (ce n’est pas autant que vous pourriez le deviner)

Ainsi, même si cela a pu être une expérience relativement plus courte, la franchise James Bond a tout de même donné à Ana de Armas une course pour son argent. Elle n’a peut-être pas été en mesure de suivre une méthode complète avec un régime et de l’exercice comme elle l’avait prévu, mais l’acteur de Couteaux sortis a pu fléchir certains muscles et aider à remettre James Bond à sa place, tout en le sauvegardant commodément sur le terrain. De toute évidence, ce programme de formation accéléré a porté ses fruits et, maintenant, Mme de Armas est prête à relever tous les défis d’action qui se présentent à elle.