Ana de Armas remplace Scarlett Johansson dans Ghosted – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ana de Armas retrouvera Chris Evans après « Knives Out ». L’actrice cubano-espagnole remplacera Scarlett Johansson dans « Ghosted », le nouveau film d’action qu’Apple prépare. L’actrice de « Black Widow » a dû quitter le projet en raison de problèmes de calendrier.

Produit par Skydance et avec Evans comme producteur du film, « Ghosted » est un film qui mélange romance, action et aventure. Le remplacement des actrices est dû au fait que le tournage du film est prévu pour débuter en février 2022, date à laquelle Johansson ne peut participer.

David Ellison, l’un des producteurs du film, a suggéré que De Armas la remplace en raison de ses rôles dans « Knives Out » et « No Time to Die ». L’actrice attend la première de ‘The Grey Man’, un thriller réalisé par les frères Russo dans lequel il coïncide également avec Chris Evans.

L’actrice a aussi un emploi du temps assez chargé. La première de ‘Blonde’ est en cours, le biopic réalisé par Andrew Dominik qui est basé sur le livre de Joyce Carol Oates et dans lequel elle incarne la célèbre Marilyn Monroe. De plus, il est en pourparlers pour jouer dans le spin-off de « John Wick » « Ballerina ».

Informations extraites d’Excelsior